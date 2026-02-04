Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσά τους, με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι προπονητές των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ έκαναν γνωστές τις επιλογές τους για την έναρξη του αγώνα με τους δύο να έχουν να διαχειριστούν αρκετές απουσίες. Για το Δικέφαλο κυριότερη αυτή του Κωνσταντέλια, ενώ για τους γηπεδούχους απουσιάζουν οι Πελίστρι και Τζούρισιτς, μεταξύ άλλων.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Μπακασέτας, Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Μύθου.