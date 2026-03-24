Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ το τελευταίο παιχνίδι στην ιστορική Λεωφόρο

Το μεσημέρι της Τρίτης (24/3/2026) έγινε γνωστό το πρόγραμμα των πλέι οφ της Super League, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος.

Όπως προέκυψε από την κλήρωση, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για την έκτη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι αναμένεται να μείνει χαραγμένο στους φίλους του τριφυλλιού, καθώς εκτός απροόπτου θα είναι το τελευταίο που θα δοθεί στην ιστορική Λεωφόρο.

Στο παρελθόν, βέβαια, έχουν υπάρξει ανάλογοι αποχαιρετισμοί, ωστόσο αυτή τη φορά το “αντίο” φαίνεται οριστικό, καθώς του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ και τη μεθεπόμενη σεζόν θα μπει στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό.