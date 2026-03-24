Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ το τελευταίο παιχνίδι στην ιστορική Λεωφόρο

Η Λεωφόρος αναμένεται να ζήσει συγκινητικές στιγμές στο παιχνίδι με τους Θεσσαλονικείς
Ο Γεντβάι στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Το μεσημέρι της Τρίτης (24/3/2026) έγινε γνωστό το πρόγραμμα των πλέι οφ της Super League, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος.

Όπως προέκυψε από την κλήρωση, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για την έκτη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι αναμένεται να μείνει χαραγμένο στους φίλους του τριφυλλιού, καθώς εκτός απροόπτου θα είναι το τελευταίο που θα δοθεί στην ιστορική Λεωφόρο.

Στο παρελθόν, βέβαια, έχουν υπάρξει ανάλογοι αποχαιρετισμοί, ωστόσο αυτή τη φορά το “αντίο” φαίνεται οριστικό, καθώς του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ και τη μεθεπόμενη σεζόν θα μπει στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
298
148
124
95
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo