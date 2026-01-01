Παναθηναϊκός: Παραμένει οριστικά στην ομάδα ο Γιούρτσεβεν – Τι είπε ο Αταμάν για τον Τούρκο σέντερ και τον Φαρίντ

Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε την παραμονή του Ομέρ Γιουρτσεβέν στον Παναθηναϊκό, στο περιθώριο των δηλώσεών του για το “αιώνιο” ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη 19η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να εξέτασε το ενδεχόμενο παραχώρησης του Ομέρ Γιούρτσεβεν, αλλά οι εμφανίσεις του το τελευταίο διάστημα, έγειραν την… πλάστιγγα υπέρ της παραμονής του, με τον Εργκίν Αταμάν να σχολιάζει το γεγονός αναφέροντας τα εξής: “Ο Γιούρτσεβεν θα συνεχίσει μαζί μας. Ήταν πολύ καλός στα τελευταία 2-3 παιχνίδια, όχι μόνο στο Κάουνας, αλλά και απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ και στο Μαρούσι. Στο πρωτάθλημα είναι από τους καλύτερους παίκτες μας. Θα συνεχίσει μαζί μας”.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος προπονητής αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Κένεθ Φαρίντ, για τον οποίο τόνισε: “Ο Φαρίντ στον πρώτο μήνα πήρε το βραβείο του MVP στη EuroLeague. Στη συνέχεια έπαιξε πιο χαμηλά από τις δυνατότητές του, αλλά μας αρέσει ως άνθρωπος, είναι πάντα πολύ θετικός και του αρέσει η ομάδα. Θα τον κρατήσουμε μέχρι το τέλος της σεζόν”.