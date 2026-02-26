Παναθηναϊκός – Παρί 99-104: Σοκαριστική ήττα για τους «πράσινους» στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός έκανε… τραγικό 35λεπτο κόντρα στην Παρί στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική της Euroleague και παρά την αντεπίθεση στο φινάλε, δεν κατάφερε να αποφύγει την σοκαριστική ήττα με 104-99.

Ο εκπληκτικός Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις πέτυχε 27 πόντους και πήγε να… γυρίσει μόνος του το ματς στα τελευταία λεπτά, αλλά ένα δικό του άστοχο τρίποντο, με επαφή που δεν δόθηκε φάουλ, οδήγησε οριστικά στο διπλό της Παρί στην έδρα του Παναθηναϊκού, ο οποίος παρέμεινε χωρίς νίκη για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι στη Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε χωρίς ενέργεια στην άμυνα το παιχνίδι και η Παρί το εκμεταλλεύτηκε για να “ζεσταθεί” από το τρίποντο, έχοντας 5/8 στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Οι “πράσινοι” βρήκαν όμως από την πλευρά τους, εύκολους πόντους στην επίθεση, με τον Φαρίντ να γίνεται παράγοντας της αναμέτρησης και να επιτρέπει στην ομάδα του Αταμάν να ισοφαρίσει σε 29-29 στο 10′.

Δείτε εδώ το Live του αγώνα

Η δεύτερη περίοδος ήταν όμως ακόμη χειρότερη για τον Παναθηναϊκό. Οι “πράσινοι” παρέμειναν τραγικοί στην άμυνά τους, προσφέροντας πολλά ελεύθερα σουτ και εύκολα καλάθια στην Παρί, με τους ίδιους να… κολλάνε στην επίθεση. Το επιμέρους 29-16 στο δεκάλεπτο είναι ενδεικτικό της εικόνας της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, η οποία και βρέθηκε έτσι να χάνει με 15 πόντους διαφορά στο ημίχρονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την ανάπαυλα, ο Χέιζ Ντέιβις προσπάθησε να “ξυπνήσει” τους συμπαίκτες του, αλλά “πάλευε” μόνος του και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με τον Παναθηναϊκό να είναι… ανεκδιήγητος στις επιστροφές του και την Παρί να τον “σκοτώνει” στο τρανζίσιον, ακόμη και μετά από καλάθια. Παρότι κατάφερε να “μαζέψει” τη διαφορά στο -10, το 80-70 του 30′, ήταν καλύτερο από ό,τι έδειχνε η παρουσία των παικτών του “τριφυλλιού” στο παρκέ.

Η Παρί έφθασε έτσι να προηγείται ξανά, ακόμη και με 15 πόντους διαφορά στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Όλα έδειχναν “τελειωμένα” έτσι στο Telekom Center Athens, αλλά ο Χέιζ Ντέιβις αποφάσισε να “παλέψει” μόνος του το παιχνίδι και με συνεχόμενα δικά του τρίποντα, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε από το… πουθενά στη διεκδίκηση του αγώνα. Οι “πράσινοι” είχαν μάλιστα την ευκαιρία να πάρουν τη νίκη με νέο σουτ τριών πόντων του Αμερικανού φόργουορντ, αλλά αυτός αστόχησε, φωνάζοντας και για φάουλ, με την Παρί να φεύγει έτσι νικήτρια από το ματς με το τελικό 104-99.

Τα δεκάλεπτα: 29-29, 45-58, 70-80, 99-104

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 14 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12, Χολμς 4, Σλούκας 6 (5 ασίστ, 3 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 27 (5/7 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Ρογκαβόπουλος 10 (2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος), Γκραντ 7 (1/6 τρίποντα, 4 ασίστ) Φαρίντ 17 (3 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 2 (5 ριμπάουντ, 3 λάθη)

Παρί (Ταμπελίνι): Χίφι 20 (4/7 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 λάθη), Καβαλιέρ 10 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ρόμπινσον 13 (1/6 τρίποντα, 7 ασίστ), Ερέρα 3 (1), Ρόντεν 9 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Στίβενς 14 (1), Ντοκοσί 8 (7 ριμπάουντ), Φαγιέ 2 (6 ριμπάουντ), Μόργκαν 14 (4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ουατάρα 3 (1), Χόμες, Γουίλις 8 (2)