Παναθηναϊκός – Παρί 99-104 τελικό: Ήττα παρά τη σπουδαία εμφάνιση του Χέιζ Ντέιβις για τους «πράσινους»

Ο Χέιζ Ντέιβις πέτυχε 27 πόντους, αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε μία ανεπανάληπτη ανατροπή
Ο Χέιζ Ντέιβις
Euroleague
29η αγωνιστική
99 - 104
Τελικό σκορ
Ο Χέιζ Ντέιβις κόντρα στην Παρί (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 104-99 από την Παρί στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική της Euroleague, με την τραγική άμυνα σε όλο το παιχνίδι και… μάχη στο φινάλε μόνο και μόνο εξαιτίας του εκπληκτικού Χέιζ Ντέιβις.

23:56 | 26.02.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:55 | 26.02.2026

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε τρίτη σερί ήττα στη Euroleague, με την Παρί να "αλώνει" την έδρα του και να του βάζει δύσκολα για τη συνέχεια της διοργάνωσης

23:55 | 26.02.2026
Τέλος στο ματς! Παναθηναϊκός - Παρί 99-104
23:54 | 26.02.2026

99-104 με 2/2 βολές του Ρόμπινσον

23:53 | 26.02.2026

Αντιαθλητικό φάουλ στον Χέιζ Ντέιβις έδωσαν τώρα οι διαιτητές, μετά το τρίποντο του Αμερικανού

23:53 | 26.02.2026

Υπήρχε ξεκάθαρη επαφή στο τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις, αλλά δεν έδωσαν κάτι οι διαιτητές

23:52 | 26.02.2026
2,6''
για τη λήξη και η Παρί έχει βολές
23:51 | 26.02.2026

Τεχνική ποινή στον Αταμάν και αποβολή για τον προπονητή του Παναθηναϊκού

23:50 | 26.02.2026

Άστοχος ο Χέιζ Ντέιβις και φωνές για φάουλ από τον Παναθηναϊκό!

23:48 | 26.02.2026

99-101 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου!

23:48 | 26.02.2026

Τζάμπολ θα γίνει για την κατοχή της μπάλας

23:48 | 26.02.2026
Δεν μετράει το καλάθι!
23:47 | 26.02.2026
1:03
για τη λήξη του αγώνα
23:46 | 26.02.2026

Στο video οι διαιτητές για ένα καλάθι της Παρί τώρα! Έκοψε ο Φαρίντ, αλλά αντικανονικά σύμφωνα με την πρώτη απόφαση

23:46 | 26.02.2026

96-101 με φόλοου του Ρογκαβόπουλου

23:45 | 26.02.2026

94-101 με τρίποντο από πολύ μακριά για την Παρί

23:44 | 26.02.2026
1 και 47''
για τη λήξη του αγώνα
23:43 | 26.02.2026

94-98 με νέο τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις

23:42 | 26.02.2026

91-98 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις που έχει φθάσει τους 24  πόντους

23:42 | 26.02.2026

88-98 με γρήγορο καλάθι του Σορτς

23:40 | 26.02.2026

86-98 με βολές του Χιφί

23:40 | 26.02.2026
3 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
23:39 | 26.02.2026

86-96 με καλάθι και φάουλ του Χέιζ Ντέιβις που ευστόχησε και στη βολή

23:37 | 26.02.2026

83-96 με βολές του Χέιζ Ντέιβις που έχει φθάσει τους 18 πόντους

23:37 | 26.02.2026

81-96 με βολές για την Παρί

23:36 | 26.02.2026

81-94 με τον Χέιζ Ντέιβις να "παλεύει" πλέον μόνος του

23:32 | 26.02.2026

79-94 με ένα ακόμη τρίποντο της Παρί μετά από χαμένο τζάμπολ

23:32 | 26.02.2026
Τάιμ άουτ
23:31 | 26.02.2026

79-91 με τον Φαρίντ να έχει πλέον 17 πόντους

23:30 | 26.02.2026
5,5 λεπτά
για το φινάλε του αγώνα
23:30 | 26.02.2026

77-91 με καλάθι και φάουλ του Φαρίντ

23:27 | 26.02.2026

74-91 για την Παρί

23:27 | 26.02.2026

74-89 με την άμυνα να μην λειτουργεί καθόλου

23:26 | 26.02.2026

74-87 με τον Σλούκα

23:25 | 26.02.2026
Τάιμ άουτ
23:24 | 26.02.2026

72-85 με τον Καβαλιέρε σε πάσα ολόκληρου γηπέδου

23:24 | 26.02.2026

72-85 με τον Καβαλιέρε για την Παρί

23:23 | 26.02.2026

72-83 με τον Σορτς μειώνει ο Παναθηναϊκός

23:23 | 26.02.2026

70-83 με καλάθι και φάουλ στο Ρόμπινσον που ευστόχησε και στη βολή

23:22 | 26.02.2026

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 25-22 στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά παραμένει αρκετά πίσω στο σκορ από την Παρί και η εικόνα του δείχνει ότι θα χρειαστεί μεγάλη υπέρβαση για να αλλάξει το αποτέλεσμα

23:20 | 26.02.2026
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Παναθηναϊκός - Παρί 70-80
23:18 | 26.02.2026

Τελευταία επίθεση στο 10λεπτο για την Παρί μετά από συνεχόμενα λάθη του Παναθηναϊκού

23:16 | 26.02.2026

70-80 με τρίποντο του Ουαταρά μετά από δύο χαμένα ριμπάουντ του Παναθηναϊκού

23:15 | 26.02.2026
Τάιμ άουτ
23:14 | 26.02.2026

70-77 με 2/2 βολές του Σλούκα

23:11 | 26.02.2026

68-77 με βολές του Σορτς μειώνει ο Παναθηναϊκός

23:10 | 26.02.2026

66-77 με 2/2 βολές του Φαρίντ

23:09 | 26.02.2026

64-77 με 1/2 βολές του Στίβενς

23:08 | 26.02.2026
3 λεπτά
για το τέλος του τρίτου 10λέπτου
23:03 | 26.02.2026

64-76 με τον Στίβενς να έχει 11 πόντους για την Παρί

23:03 | 26.02.2026

64-74 συνεχίζει να πελαγοδρομεί η άμυνα του Παναθηναϊκού

23:03 | 26.02.2026

64-72 με τρίποντο του Σορτς

23:03 | 26.02.2026

61-72 με τον Στίβενσον

23:02 | 26.02.2026

61-70 ξανά με τον Οσμάν για τον Παναθηναϊκό μετά από τάπα του Φαρίντ

23:00 | 26.02.2026

59-70 με 1/2 βολές του Οσμάν

22:59 | 26.02.2026

58-70 με νέο τρίποντο μετά από χαμένο ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό

22:59 | 26.02.2026

58-67 με τρίποντο του Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

22:57 | 26.02.2026

55-67 με νέο τρίποντο για την Παρί

22:57 | 26.02.2026

55-64 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις που έχει 14 πόντους

22:56 | 26.02.2026

52-64 με τρίποντο του Χιφί

22:56 | 26.02.2026

52-61 με τον Οσμάν στον αιφνιδιασμό ο Παναθηναϊκός

22:55 | 26.02.2026

50-61 με ελεύθερο τρίποντο του Στίβενς

22:55 | 26.02.2026

50-58 με τον Ντέιβις ξανά για τον Παναθηναϊκό

22:54 | 26.02.2026

48-58 με τον Χέιζ Ντέιβις

22:54 | 26.02.2026

46-58 με 1/2 βολές του Σορτς

22:46 | 26.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:41 | 26.02.2026

Ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός στην άμυνα και δέχθηκε 58 πόντους από την Παρί, με αποτέλεσμα να χάνει με 13 πόντους στο T-Center στο ημίχρονο

22:38 | 26.02.2026
Ημίχρονο στο Τ-Center! Παναθηναϊκός - Παρί 45-58
22:36 | 26.02.2026

45-58 με τρίποντο του Χιφί

22:36 | 26.02.2026
Πανηγυρισμοί στο ΟΑΚΑ για την πρόκριση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού στο Europa League!
22:33 | 26.02.2026

45-55 με βολές του Ρόμπινσον

22:33 | 26.02.2026
1,5 λεπτό
για το ημίχρονο
22:32 | 26.02.2026
Τάιμ άουτ ο Αταμάν
22:31 | 26.02.2026

45-53 με τον Ντοκοσί για την Παρί

22:30 | 26.02.2026

45-51 με 1/2 βολές του Σορτς

22:29 | 26.02.2026

44-51 με βολή τεχνικής για τον Παναθηναϊκό

22:29 | 26.02.2026

43-51 με... τρικυμία στην άμυνα του Παναθηναϊκού

22:27 | 26.02.2026

43-49 με 2/2 βολές του Χέιζ Ντέιβις

22:27 | 26.02.2026

41-49 με το 9ο τρίποντο της Παρί στο ματς

22:26 | 26.02.2026

41-46 με καλάθι και φάουλ του Σορτς

22:23 | 26.02.2026

38-46 με 2/2 βολές του Χιφί

22:23 | 26.02.2026
5 λεπτά
για το ημίχρονο
22:23 | 26.02.2026

38-44 με τον Στίβενς για την Παρί

22:21 | 26.02.2026

38-42 με 2/2 βολές του Οσμάν

22:17 | 26.02.2026

36-42 με νέο τρίποντο της Παρί

22:17 | 26.02.2026

36-39 με τρίποντο του Χιφί για την Παρί

22:15 | 26.02.2026

36-36 ισοφαρίζει η Παρί

22:15 | 26.02.2026
8 λεπτά
για το ημίχρονο
22:14 | 26.02.2026

36-34 με τον Γκραντ να ευστοχεί και στη βολή

22:14 | 26.02.2026
Τάιμ άουτ η Παρί
22:13 | 26.02.2026

35-34 με καλάθι και φάουλ του Γκραντ

22:12 | 26.02.2026

33-34 με τον Φαρίντ να έχει πλέον 8 πόντους σε 3,5 λεπτά

22:12 | 26.02.2026

31-34 από τον Ρόμπινσον για την Παρί

22:12 | 26.02.2026

31-32 με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να δίνει εύκολα καλάθια στην Παρί

22:11 | 26.02.2026

31-30 με τον Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό

22:10 | 26.02.2026

29-30 με 1/2 βολές για την Παρί

22:08 | 26.02.2026

Ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός στην άμυνα, αλλά κατάφερε να ακολουθήσει την Παρί επιθετικά και έτσι πήγε ισόπαλος στον πάγκο για το πρώτο 10λεπτο του αγώνα

22:07 | 26.02.2026
Τέλος πρώτου 10λεπτου: Παναθηναϊκός - Παρί 29-29
22:05 | 26.02.2026

29-29 με νέο καλάθι και φάουλ του Φαρίντ

22:05 | 26.02.2026

26-29 με τρίποντο του Καβαλιέρε

22:04 | 26.02.2026

26-26 με καλάθι και φάουλ του Φαρίντ που ευστόχησε και στη βολή

22:04 | 26.02.2026
1,5 λεπτό
για το πρώτο 10λεπτο
22:03 | 26.02.2026

23-26 με τον Φαρίντ να "απαντάει" στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό

22:03 | 26.02.2026

21-26 με νέα κακή άμυνα του Παναθηναϊκού, από τον Φαρίντ τώρα

22:02 | 26.02.2026

21-24 με καλάθι και φάουλ του Οσμάν

22:02 | 26.02.2026

18-24 με την Παρί να έχει 5/8 τρίποντα στο ματς

22:01 | 26.02.2026

18-21 με τον Οσμάν μειώνει ο Παναθηναϊκός

21:59 | 26.02.2026

16-21 με πολύ κακή άμυνα του Παναθηναϊκού

21:58 | 26.02.2026

14-19 με νέο τρίποντο του Μόργκαν

21:56 | 26.02.2026
Τάιμ άουτ
21:54 | 26.02.2026

14-16 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις

21:54 | 26.02.2026

11-16 με δύσκολο καλάθι από τον Σλούκα

21:53 | 26.02.2026

9-16 με τρίποντο του Μόργκαν

21:52 | 26.02.2026

9-13 με τον Χιφί για τη Παρί

21:51 | 26.02.2026

9-11 με τον Στίβενς

21:49 | 26.02.2026

9-9 με τον Χολμς

21:49 | 26.02.2026

7-9 με καλάθι και φάουλ του Ρόντεν που ευστόχησε και στη βολή

21:49 | 26.02.2026

7-6 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

21:48 | 26.02.2026

4-6 με νέο τρίποντο για την Παρί

21:48 | 26.02.2026

4-3 με τον Χέιζ Ντέιβις

21:46 | 26.02.2026

2-3 με τον Ρογκαβόπουλο από επιθετικό ριμπάουντ

21:46 | 26.02.2026

0-3 με τον Καβαλίερ η Παρί

21:45 | 26.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:45 | 26.02.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:44 | 26.02.2026
Η 5άδα της Παρί

Ρόμπινσον, Ερέρα, Ρόντεν, Καβαλίερ και Ντοκοσί

21:43 | 26.02.2026
Η 5άδα του Παναθηναϊκού

Σλούκας, Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Χέιζ Ντέιβις και Χολμς

21:43 | 26.02.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων

21:42 | 26.02.2026

Κατάμεστο για μία ακόμη φορά το ΟΑΚΑ, με τους οπαδούς του "τριφυλλιού" ν α δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα

21:41 | 26.02.2026

Ο ιδιοκτήτης της "πράσινης" ΚΑΕ χαιρέτησε έναν έναν τους παίκτες του Παναθηναϊκού και πήρε θέση δίπλα στο παρκέ, για να παρακολουθήσει το ματς

21:39 | 26.02.2026

Στο γήπεδο βρίσκεται για πρώτη φορά φέτος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Κώστα Σλούκα
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Telekom Center για το Παναθηναϊκός – Παρί
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Telekom Center
21:38 | 26.02.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 16-12 στην κατάταξη, με την Παρί να στο 9-18, αλλά να προέρχεται από μεγάλο διπλό στην έδρα της Μπαρτσελόνα

21:38 | 26.02.2026

Οι "πράσινοι" δεν έχουν όμως διαθέσιμο τελικά τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος και έμεινε εκτός 12άδας

Ο Κέντρικ Ναν
Παναθηναϊκός – Παρί: Αλλαγή στη 12άδα και εκτός ο Κέντρικ Ναν για τους «πράσινους»
Ο Γκριγκόνις αντικατέστησε τον Ναν στη 12άδα του Παναθηναϊκού
21:33 | 26.02.2026

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από δύο σερί ήττες στη Euroleague, αλλά η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας έδωσε νέο... αέρα στην ομάδα

21:30 | 26.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague

21:30 | 26.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
