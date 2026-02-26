Παναθηναϊκός – Παρί 99-104 τελικό: Ήττα παρά τη σπουδαία εμφάνιση του Χέιζ Ντέιβις για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 25-22 στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά παραμένει αρκετά πίσω στο σκορ από την Παρί και η εικόνα του δείχνει ότι θα χρειαστεί μεγάλη υπέρβαση για να αλλάξει το αποτέλεσμα