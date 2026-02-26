Παναθηναϊκός – Παρί 99-104 τελικό: Ήττα παρά τη σπουδαία εμφάνιση του Χέιζ Ντέιβις για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 104-99 από την Παρί στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική της Euroleague, με την τραγική άμυνα σε όλο το παιχνίδι και… μάχη στο φινάλε μόνο και μόνο εξαιτίας του εκπληκτικού Χέιζ Ντέιβις.
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε τρίτη σερί ήττα στη Euroleague, με την Παρί να "αλώνει" την έδρα του και να του βάζει δύσκολα για τη συνέχεια της διοργάνωσης
99-104 με 2/2 βολές του Ρόμπινσον
Αντιαθλητικό φάουλ στον Χέιζ Ντέιβις έδωσαν τώρα οι διαιτητές, μετά το τρίποντο του Αμερικανού
Υπήρχε ξεκάθαρη επαφή στο τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις, αλλά δεν έδωσαν κάτι οι διαιτητές
Τεχνική ποινή στον Αταμάν και αποβολή για τον προπονητή του Παναθηναϊκού
Άστοχος ο Χέιζ Ντέιβις και φωνές για φάουλ από τον Παναθηναϊκό!
99-101 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου!
Τζάμπολ θα γίνει για την κατοχή της μπάλας
Στο video οι διαιτητές για ένα καλάθι της Παρί τώρα! Έκοψε ο Φαρίντ, αλλά αντικανονικά σύμφωνα με την πρώτη απόφαση
96-101 με φόλοου του Ρογκαβόπουλου
94-101 με τρίποντο από πολύ μακριά για την Παρί
94-98 με νέο τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις
91-98 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις που έχει φθάσει τους 24 πόντους
88-98 με γρήγορο καλάθι του Σορτς
86-98 με βολές του Χιφί
86-96 με καλάθι και φάουλ του Χέιζ Ντέιβις που ευστόχησε και στη βολή
83-96 με βολές του Χέιζ Ντέιβις που έχει φθάσει τους 18 πόντους
81-96 με βολές για την Παρί
81-94 με τον Χέιζ Ντέιβις να "παλεύει" πλέον μόνος του
79-94 με ένα ακόμη τρίποντο της Παρί μετά από χαμένο τζάμπολ
79-91 με τον Φαρίντ να έχει πλέον 17 πόντους
77-91 με καλάθι και φάουλ του Φαρίντ
74-91 για την Παρί
74-89 με την άμυνα να μην λειτουργεί καθόλου
74-87 με τον Σλούκα
72-85 με τον Καβαλιέρε σε πάσα ολόκληρου γηπέδου
72-85 με τον Καβαλιέρε για την Παρί
72-83 με τον Σορτς μειώνει ο Παναθηναϊκός
70-83 με καλάθι και φάουλ στο Ρόμπινσον που ευστόχησε και στη βολή
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 25-22 στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά παραμένει αρκετά πίσω στο σκορ από την Παρί και η εικόνα του δείχνει ότι θα χρειαστεί μεγάλη υπέρβαση για να αλλάξει το αποτέλεσμα
Τελευταία επίθεση στο 10λεπτο για την Παρί μετά από συνεχόμενα λάθη του Παναθηναϊκού
70-80 με τρίποντο του Ουαταρά μετά από δύο χαμένα ριμπάουντ του Παναθηναϊκού
70-77 με 2/2 βολές του Σλούκα
68-77 με βολές του Σορτς μειώνει ο Παναθηναϊκός
66-77 με 2/2 βολές του Φαρίντ
64-77 με 1/2 βολές του Στίβενς
64-76 με τον Στίβενς να έχει 11 πόντους για την Παρί
64-74 συνεχίζει να πελαγοδρομεί η άμυνα του Παναθηναϊκού
64-72 με τρίποντο του Σορτς
61-72 με τον Στίβενσον
61-70 ξανά με τον Οσμάν για τον Παναθηναϊκό μετά από τάπα του Φαρίντ
59-70 με 1/2 βολές του Οσμάν
58-70 με νέο τρίποντο μετά από χαμένο ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό
58-67 με τρίποντο του Γκραντ για τον Παναθηναϊκό
55-67 με νέο τρίποντο για την Παρί
55-64 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις που έχει 14 πόντους
52-64 με τρίποντο του Χιφί
52-61 με τον Οσμάν στον αιφνιδιασμό ο Παναθηναϊκός
50-61 με ελεύθερο τρίποντο του Στίβενς
50-58 με τον Ντέιβις ξανά για τον Παναθηναϊκό
48-58 με τον Χέιζ Ντέιβις
46-58 με 1/2 βολές του Σορτς
Ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός στην άμυνα και δέχθηκε 58 πόντους από την Παρί, με αποτέλεσμα να χάνει με 13 πόντους στο T-Center στο ημίχρονο
45-58 με τρίποντο του Χιφί
45-55 με βολές του Ρόμπινσον
45-53 με τον Ντοκοσί για την Παρί
45-51 με 1/2 βολές του Σορτς
44-51 με βολή τεχνικής για τον Παναθηναϊκό
43-51 με... τρικυμία στην άμυνα του Παναθηναϊκού
43-49 με 2/2 βολές του Χέιζ Ντέιβις
41-49 με το 9ο τρίποντο της Παρί στο ματς
41-46 με καλάθι και φάουλ του Σορτς
38-46 με 2/2 βολές του Χιφί
38-44 με τον Στίβενς για την Παρί
38-42 με 2/2 βολές του Οσμάν
36-42 με νέο τρίποντο της Παρί
36-39 με τρίποντο του Χιφί για την Παρί
36-36 ισοφαρίζει η Παρί
36-34 με τον Γκραντ να ευστοχεί και στη βολή
35-34 με καλάθι και φάουλ του Γκραντ
33-34 με τον Φαρίντ να έχει πλέον 8 πόντους σε 3,5 λεπτά
31-34 από τον Ρόμπινσον για την Παρί
31-32 με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να δίνει εύκολα καλάθια στην Παρί
31-30 με τον Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό
29-30 με 1/2 βολές για την Παρί
Ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός στην άμυνα, αλλά κατάφερε να ακολουθήσει την Παρί επιθετικά και έτσι πήγε ισόπαλος στον πάγκο για το πρώτο 10λεπτο του αγώνα
29-29 με νέο καλάθι και φάουλ του Φαρίντ
26-29 με τρίποντο του Καβαλιέρε
26-26 με καλάθι και φάουλ του Φαρίντ που ευστόχησε και στη βολή
23-26 με τον Φαρίντ να "απαντάει" στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό
21-26 με νέα κακή άμυνα του Παναθηναϊκού, από τον Φαρίντ τώρα
21-24 με καλάθι και φάουλ του Οσμάν
18-24 με την Παρί να έχει 5/8 τρίποντα στο ματς
18-21 με τον Οσμάν μειώνει ο Παναθηναϊκός
16-21 με πολύ κακή άμυνα του Παναθηναϊκού
14-19 με νέο τρίποντο του Μόργκαν
14-16 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις
11-16 με δύσκολο καλάθι από τον Σλούκα
9-16 με τρίποντο του Μόργκαν
9-13 με τον Χιφί για τη Παρί
9-11 με τον Στίβενς
9-9 με τον Χολμς
7-9 με καλάθι και φάουλ του Ρόντεν που ευστόχησε και στη βολή
7-6 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
4-6 με νέο τρίποντο για την Παρί
4-3 με τον Χέιζ Ντέιβις
2-3 με τον Ρογκαβόπουλο από επιθετικό ριμπάουντ
0-3 με τον Καβαλίερ η Παρί
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Ρόμπινσον, Ερέρα, Ρόντεν, Καβαλίερ και Ντοκοσί
Σλούκας, Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Χέιζ Ντέιβις και Χολμς
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
Κατάμεστο για μία ακόμη φορά το ΟΑΚΑ, με τους οπαδούς του "τριφυλλιού" ν α δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα
Ο ιδιοκτήτης της "πράσινης" ΚΑΕ χαιρέτησε έναν έναν τους παίκτες του Παναθηναϊκού και πήρε θέση δίπλα στο παρκέ, για να παρακολουθήσει το ματς
Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 16-12 στην κατάταξη, με την Παρί να στο 9-18, αλλά να προέρχεται από μεγάλο διπλό στην έδρα της Μπαρτσελόνα
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από δύο σερί ήττες στη Euroleague, αλλά η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας έδωσε νέο... αέρα στην ομάδα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague