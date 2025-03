Παναθηναϊκός – Παρί: Νερά και φραστική επίθεση προς τους διαιτητές μετά το τέλος του αγώνα

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είχαν πολλά παράπονα από τους διαιτητές του αγώνα με την Παρί στο ΟΑΚΑ και φρόντισαν να τα εκφράσουν έντονα στο φινάλε του αγώνα.

Αρκετή ένταση υπήρξε το βράδυ της Παρασκευής (28/3/2025) στο ΟΑΚΑ, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρί για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Οπαδοί επιτέθηκαν φραστικά στους Ράντοβιτς, Μόγκουλκοτς, Κόλιενσιτς.

Intense moments in OAKA as referees exit the court pic.twitter.com/hSd1C0q3nG