Παναθηναϊκός: Παρών στην προπόνηση ο Κορόνα, αποφόρτιση ο Πελίστρι

Την πρώτη του γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού είχε ο νέος τεχνικός διευθυντής, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας στο Κορωπί.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε τις προπονήσεις, με τους πρώτους διεθνείς να ενσωματώνονται στην ομάδα. Ο λόγος για τους Σφιντέρσκι, Ίνγκασον, Μπρέγκου, Φικάι αλλά και Πελίστρι, ο οποιός έκανε πρόγραμμα αποφόρτισης.

Ο Κυριακόπουλος ακολούθησε θεραπεία και οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρας ατομικό, όπως και ο Νίκας λόγω στομαχικών διαταραχών.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη αναμέτρηση στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο και συνέχισαν στο γήπεδο με τακτική και παιχνίδι. Στο πρόγραμμα ενσωματώθηκαν οι Σφιντέρσκι, Ίνγκασον, Μπρέγκου, Φικάι που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις με την εθνική, ενώ πρόγραμμα αποφόρτισης ακολούθησε ο Πελίστρι. Με άδεια απουσίασε ο Ντραγκόφσκι.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Σιώπης, Τσέριν, Λαφόν. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Κώτσιρας, Καλάμπρια, Ντέσερς, Σάντσες και ο Νίκας (λόγω στομαχικών διαταραχών). Θεραπεία ακολούθησε ο Κυριακόπουλος.

Πριν την έναρξη της προπόνησης παρουσιάστηκε στους ποδοσφαιριστές ο νέος τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Μιγκέλ Κορόνα».