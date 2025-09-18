Παναθηναϊκός – Παρτίζαν 91-82: Νίκη με κορυφαίους Γιουρτσεβέν και Ναν για το «τριφύλλι» στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με στη φιλική αναμέτρηση με την Παρτιζάν για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία κάνοντας πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Κέντρικ Ναν και Ομέρ Γιουρτσεβέν οι κορυφαίοι των πρασίνων.

Το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Παρτίζαν είχε καλό ρυθμό και ένταση παρά την ανετοιμότητα των δύο ομάδων. Ήταν ντέρμπι μέχρι το τέλος και το «τριφύλλι» κατάφερε να πάρει τη νίκη μπροστά στους Έλληνες ομογενείς. Ο Κώστας Σλούκας και ο Γιάννης Κουζέλογλου δεν αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση, με τον πρώτο να ξεκουράζεται λόγω τη συμμετοχής του στο Eurobasket.

Ο Παναθηναϊκός είχε σε πολύ καλή μέρα τον Ομέρ Γιουρτσεβέν που έκανε double – double έχοντας 20 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ενώ, σε πολύ καλή κατάσταση ήταν και ο συνήθης ύποπτος, Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 21 πόντους και 8 ασίστ.

Ο αγώνας

Η Παρτιζάν ξεκίνησε πιο καλά την αναμέτρηση με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να ήταν εμφανές πως έψαχναν να βρουν τα πατήματά τους στο παρκέ. Οι Σέρβοι στο ημίχρονο είχαν προβάδισμα 7 πόντων (37-44), με τον Ουάσινγκντον να τους οδηγεί έχοντας 4/4 τρίποντα και 12 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Στο δεύτερο μέρος, οι πράσινοι μπήκαν πιο δυνατά και με μπροστάρηδες των Γιουρτσεβέν και τον Ναν ανέτρεψαν την κατάσταση στην τρίτη περίοδο, η οποί έληξε 62-58 υπέρ τους. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμα πιο αποτελεσματικός και κατάφερε να πάρει και διαφορά εννεά πόντων στη λήξη της αναμέτρησης.

Στο φινάλε της αναμέτρησης, ο Κέντρικ Ναν κάρφωσε την μπάλα με τρόπο που θύμισε το κάρφωμα του τελικού της Euroleague, που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός το 2024, κόντρα στην Φενερμπαχτσέ.

Ακολουθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τους Adelaide 36ers την Κυριακή (21/09/25, 12:00) για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Παναθηναϊκός: Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος 10 (2/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σαμοντούροβ 8, Γκραντ 9 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ναν 21 (5/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/5 βολές, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 λάθη), Τολιόπουλος 7 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 9 (8 ριμπάουντ, 3 λάθη), Μήτογλου 7 (1), Γιουρτσεβέν 20 (9/11 δίποντα, 2/2 βολές, 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη, 1 κλέψιμο)

Παρτιζάν: Κ. Τζόουνς 2, Μίλτον 5 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Ουάσινγκτον 19 (5/7 τρίποντα, 3 λάθη), Οσετκόφσκι 16 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μποσνιάκοβιτς 3 (1), Μαρίνκοβιτς 2, Μιγιαΐλοβιτς 4, Μπράουν 13 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λάκιτς (4 ριμπάουντ), Πάρκερ 18 (8 ριμπάουντ), Ντανίλοβιτς

Τα στατιστικά του Παναθηναϊκού: 25/40 δίποντα, 8/27 τρίποντα, 17/20 βολές, 41 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 11 επιθετικά), 25 ασίστ, 14 λάθη, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Τα δεκάλεπτα της αναμέτρησης: 20-27, 37-44, 62-58, 91-82