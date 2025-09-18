Παναθηναϊκός – Παρτιζάν: Η στιγμή της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου στην Αυστραλία

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτιζάν για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία και πριν την έναρξη της αναμέτρησης ακούστηκε ο Εθνικός ύμνος της Ελλάδας.

Στην αναμέτρηση που διεξάγεται στην Μελβούρνη ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Παρτιζάν είχαμε μία πολύ ωραία στιγμή για την ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας, μιας και ακούστηκε ο Εθνικός ύμνος της Ελλάδας με το κοινό να το απολαμβάνει.

Οι πρόεδροι των δύο ομάδων αντάλλαξαν και φανέλες πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Μάλιστα, ο κύριος Παρθενόπουλος με τον Μιχαΐλοβιτς είχαν ένθερμο εναγκαλισμό.

Η διοργάνωση έχει ξεκινήσει με πολύ «ζεστό» κλίμα, όπως αναμενόταν.