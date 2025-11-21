Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν: Οι πράσινοι ανακοίνωσαν sold out στην αναμέτρηση της Euroleague

Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» θα γεμίσουν για άλλη μία φορά το Telekom Center Athens
Παναθηναϊκός
Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού με την Dubai BC/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρτιζάν για την 13η αγωνιστική της Euroleague (25/11/25, 21:15, Newsit.gr Novasports Prime) και το θετικό σερί, αλλά και η εικόνα της ομάδας ανάγκασαν τους φιλάθλους να εξαντλήσουν τα εισιτήρια.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση με την Παρτιζάν θα είναι sold out και θέλησε να ευχαριστήσει τους πράσινους οπαδούς για την στήριξη που δείχνουν για ακόμα μία σεζόν στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

«Αυτός ο κόσμος δεν σταματάει ποτέ! Άλλος ένας αγώνας εντός έδρας ή μήπως να αρχίσουμε να το ονομάζουμε φρούριο. Η Τρίτη (25/11/25) είναι ήδη αξέχαστη γιατί εσείς την κάνατε έτσι, οπαδοί του Παναθηναϊκού», ανέφερε στην ανάρτησή της η πράσινη ΚΑΕ.

Αθλητικά
