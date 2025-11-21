Παναθηναϊκός – Παρτιζάν: Οι πράσινοι ανακοίνωσαν sold out στην αναμέτρηση της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρτιζάν για την 13η αγωνιστική της Euroleague (25/11/25, 21:15, Newsit.gr Novasports Prime) και το θετικό σερί, αλλά και η εικόνα της ομάδας ανάγκασαν τους φιλάθλους να εξαντλήσουν τα εισιτήρια.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση με την Παρτιζάν θα είναι sold out και θέλησε να ευχαριστήσει τους πράσινους οπαδούς για την στήριξη που δείχνουν για ακόμα μία σεζόν στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

«Αυτός ο κόσμος δεν σταματάει ποτέ! Άλλος ένας αγώνας εντός έδρας ή μήπως να αρχίσουμε να το ονομάζουμε φρούριο. Η Τρίτη (25/11/25) είναι ήδη αξέχαστη γιατί εσείς την κάνατε έτσι, οπαδοί του Παναθηναϊκού», ανέφερε στην ανάρτησή της η πράσινη ΚΑΕ.