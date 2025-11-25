Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν: Οι «πράσινοι» θέλουν να μεγαλώσουν το σερί τους στη Euroleague

Στις αρχές της εβδομάδας η 13η αγωνιστική, λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027
Euroleague - 13η αγωνιστική
21:15 Novasports Prime
Ο Παναθηναϊκός δείχνει να κάνει σταθερά «βήματα» στη Euroleague αυτή την περίοδο και θέλει να το επιβεβαιώσει και το βράδυ της Τρίτης (25.11.2025). Η ομάδα του Αταμάν υποδέχεται στην Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς αλλά και του Νικ Καλάθη στο Telekom Athens Center (21:15 Novasports Prime, Newsit.gr), ψάχνοντας την 4η σερί νίκη της στη διοργάνωση.

Αν και πέρασε ένα… κακό «φεγγάρι» με δυο σερί ήττες, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βελτιώσει το ρεκόρ του (8-4) μετά τις νίκες επί των Παρί, Ρεάλ Μαδρίτης και Dubai BC. Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται η Παρτίζαν. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς έχει κάνει κακή εκκίνηση φέτος στη Euroleague και αυτή τη στιγμή έχει ρεκόρ 4-8.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν. H Παρτίζαν δεν υπολογίζει στους Κάρλικ Τζόουνς, Άριαν Λάκιτς και Μίταρ Μποσνιάκοβιτς.

Διαιτητές της αναμέτρησης είναι οι Ρόμπερ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).

Το σημερινό (25.11.2025) πρόγραμμα

18:00 Ντουμπάι-Παρί (Novasports4HD)

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βίρτους Μπολόνια (Novsaports6HD)

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports5HD)

20:00 Ζαλγκίρις-Μπασκόνια (Novasports Start)

21:15 Παναθηναϊκός-Παρτίζαν (Novasports Prime)

21:30 Βαλένθια-Μπάγερν Μονάχου (Novasports4HD)

Τα ματς της Τετάρτης (26.11.2025)

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αρμάνι Μιλάνο (Novasports Start)

20:30 Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός (Novasports Prime)

20:30 Μονακό-Αναντολού Εφές (Novasports4HD)

21:30 Μπαρτσελόνα-Βιλερμπάν (Novasports5HD)

