Ο Ρικ Πιτίνο θα ζήσει μία πρωτόγνωρη κατάσταση στο Περιστέρι, μιας και θα δώσει τον πρώτο αγώνα της καριέρας του χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες.

Ο Αμερικανός τεχνικός του Παναθηναϊκού εξήγησε τον λόγο που το Περιστέρι – Παναθηναϊκός θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, δημοσιοποιώντας μία φωτογραφία από τα επεισόδια στο παιχνίδι της ομάδας των δυτικών προαστίων με τον Άρη.

«Σε λίγες ώρες θα παίξουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα στο Περιστέρι, χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Αυτός είναι ο λόγος που η λίγκα απαγόρεψε στον κόσμο να έρθει», ανέφερε ο πολύπειρος κόουτς.

In a couple hours we will be playing our Greek league game at Perisderi without any fans. Here’s why the federation suspended fans from coming: pic.twitter.com/DDSN1rCqZP

— Rick Pitino (@RealPitino) March 31, 2019