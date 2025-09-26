Παναθηναϊκός: Πόσους βαθμούς θέλει το «τριφύλλι» για να προκριθεί στα Play Offs του Europa League

Με τον Ανάς Ζαρουρί να αφήνει τη “σφραγίδα” του στο γήπεδο, σημειώνοντας χατ-τρικ, ο Παναθηναϊκός διέλυσε τη Γιούνγκ Μπόις με 4-1 στη Βέρνη, στη πρεμιέρα της League Phase του Europa League και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το “ταξίδι” του στη φάση των ομίλων.

Μια “δήλωση” από την ομάδα του Χρήστου Κόντη, σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός έδειχνε να αναζητά τη χαμένη του ταυτότητα και να προσπαθεί να βρει έναν αγωνιστικό δρόμο, μετά το “διαζύγιο” με τον Ρουί Βιτόρια και το κακό ξεκίνημα στη Super League.

Μετά το εκκωφαντικό 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις στην πρεμιέρα, ο Παναθηναϊκός φιγουράρει μόνος πρώτος στη βαθμολογία της League Phase του Europa League!

Θυμίζουμε πως στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης, η διαφορά τερμάτων έχει καθοριστική σημασία -ως κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας αλλά και στην τελική κατάταξη- και οι “πράσινοι” φρόντισαν από την πρώτη κιόλας αγωνιστική να την αξιοποιήσουν στο έπακρο.

[UEL table after Matchday 1]



Top 8:

1⃣ Panathinaikos

2⃣ Dinamo Zagreb

3⃣ Midtjylland

4⃣ Ludogorets

5⃣ Roma

6⃣ Freiburg

7⃣ Lille

8⃣ Stuttgart pic.twitter.com/RxddrAomfq

Στη δεύτερη αγωνιστική, που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη League Phase

Γιούνγκς Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4

2 Οκτωβρίου 2025, 19:45: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

23 Οκτωβρίου 2025, 19:45: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

6 Νοεμβρίου 2025, 19:45: Μάλμε – Παναθηναϊκός

27 Νοεμβρίου 2025, 22:00: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

11 Δεκεμβρίου 2025, 22:00: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

22 Ιανουαρίου 2026, 22:00: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

29 Ιανουαρίου 2026, 22:00: Παναθηναϊκός – Ρόμα

Πόσους όμως βαθμούς χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να προκριθεί στην επόμενη φάση; Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα μας τη δίνει η περασμένη -πρώτη-σεζόν της league Phase του Europa League.

Οι πρώτες 8 ομάδες πάνε απευθείας στη φάση των “16” του Europa League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα Play offs.

Την περασμένη σεζόν λοιπόν, ΠΑΟΚ, Τβέντε και Φενέρμπαχτσε πέρασαν τελευταίες με 10 βαθμούς, ενώ Μπράγκα και Έλφσμποργκ, που είχαν την ίδια συγκομιδή, έμειναν εκτός λόγω διαφοράς τερμάτων.

Όσον αφορά την 8άδα τώρα, εκεί οι Ρέιντζερς, έχοντας 14 βαθμούς, τερμάτισαν 8οι, κερδίζοντας στη διαφορά τερμάτων την Μπόντο Γκλιμτ, την Άντερλεχτ και τη Στεάουα Βουκουρεστίου, που είχαν την ίδια συγκομιδή.

Θεωρητικά και μέχρι όλα να “αποτυπωθούν” εντός αγωνιστικού χώρου, Γκόου Αχέντ Ίγκλς, Στουρμ Γκρατς και Βικτόρια Πλζεν είναι ομάδες που ο Παναθηναϊκός μπορεί να τις νικήσει στο ΟΑΚΑ, κάτι που, αν συμβεί, ουσιαστικά θα τον στείλει στα Play Offs και θα τον έχει μέσα στο παιχνίδι της απευθείας πρόκρισης.