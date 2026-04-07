Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Προετοιμασία για τον Ολυμπιακό με τις ίδιες απουσίες

Αμετάβλητη η κατάσταση στο “απουσιολόγιο” του Ράφα Μπενίτεθ
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Με μια πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι κόντρα με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (19.04.2026, 21;00, Newsit.gr).

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε το “απουσιολόγιό” του να παραμένει αμετάβλητο καθώς ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν έκανε ξανά το ειδικό πρόγραμμα που ακολουθεί εδώ και κάποιο διάστημα. Την ίδια στιγμή, θεραπεία συνέχισαν οι Σωτήρης Κοντούρης, Φίλιπ Τζούριτσιτς, Γιώργος Κάτρης και Μούσα Σισοκό.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του ισόπαλου αγώνα της Τούμπας έκαναν προθέρμανση και άσκηση κατοχής μπάλας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης. Οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού συνέχισαν με σέντρες και τελειώματα ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo