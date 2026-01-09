Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Πάντοβιτς, παραμένουν εκτός Ντέσερς και Κυριακόπουλος

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στην επανέναρξη της Super League, έχοντας πλέον διαθέσιμο στις προπονήσεις και τον Μίλος Παντοβιτς.

Έχοντας μείνει εκτός το προηγούμενο διάστημα με ενοχλήσεις, ο Μίλος Πάντοβιτς έβγαλε μέρος του προγράμματος στο Κορωπί και ετοιμάζεται για την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση για τον Παναθηναϊκό. Αντίθερα, παραμένουν εκτός με τραυματισμό, οι Κυριακόπουλος και Ντέσερς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και παιχνίδι. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πάντοβιτς, ειδικό πρόγραμμα έκανε ο Κυριακόπουλος και θεραπεία ο Ντέσερς.