Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Πάντοβιτς, παραμένουν εκτός Ντέσερς και Κυριακόπουλος

Μέρος του προγράμματος έβγαλε στο Κορωπί ο Σέρβος επιθετικός
Ο Μίλος Πάντοβιτς σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Μίλος Πάντοβιτς σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στην επανέναρξη της Super League, έχοντας πλέον διαθέσιμο στις προπονήσεις και τον Μίλος Παντοβιτς.

Έχοντας μείνει εκτός το προηγούμενο διάστημα με ενοχλήσεις, ο Μίλος Πάντοβιτς έβγαλε μέρος του προγράμματος στο Κορωπί και ετοιμάζεται για την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση για τον Παναθηναϊκό. Αντίθερα, παραμένουν εκτός με τραυματισμό, οι Κυριακόπουλος και Ντέσερς.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και παιχνίδι. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πάντοβιτς, ειδικό πρόγραμμα έκανε ο Κυριακόπουλος και θεραπεία ο Ντέσερς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
161
119
117
102
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo