Παναθηναϊκός: Προς Λεωφόρο ο πρώτος αγώνας για τους «16» του Europa League

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστια πρόκριση στους “16” του Europa League, επικρατώντας της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι με 4-3 στη ρεβάνς των play off που διεξήχθη στην Τσεχία και πλέον προγραμματίζει τα πάντα γύρω απ’ τα δύο επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια του.

Ο Παναθηναϊκός θα μάθει το μεσημέρι της Παρασκευής (27.02.2026, 14:00) ποιος εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις θα είναι ο αντίπαλός του στους “16” του Europa League, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Αθήνα και το δεύτερο εκτός έδρας. Αυτή τη φορά, η έδρα των πρασίνων φαίνεται πως θα είναι διαφορετική!

Το σοβαρό θέμα που υπάρχει με το ΟΑΚΑ και το γεγονός ότι -όπως δείχνουν- δεν θα μπορεί να είναι λειτουργικό και διαθέσιμο στις 11 και 12 Μαρτίου για το πρώτο ματς της φάσης των «16»¬ λόγω των έργων ενεργειακής αναβάθμισης και συντήρησης του στεγάστρου Καλατράβα, που προχωρούν σε άλλο κομμάτι του σταδίου (επηρεάζοντας λειτουργικά μέρη του), οδήγησε τους «πράσινους» στην επιλογή της Λεωφόρου.

Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει άλλωστε αρκετά έργα ανάπλασης και “διόρθωσης” λειτουργικών ζητημάτων στο “Απ. Νικολαΐδης” κι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ήδη το “πράσινο” φως» απ’ την UEFA για να γίνει στη Λεωφόρο το πρώτο παιχνίδι τους για τους “16” του Europa League, αναγνωρίζοντας πως λόγω της κατάστασης του ΟΑΚΑ, υπάρχει πλέον μία “ειδική συνθήκη”, στην οποία θα πρέπει να δείξει και η ίδια ευελιξία.