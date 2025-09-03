Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για Ταμπόρδα και Πάντοβιτς

Την πρώτη τους προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησαν οι Βισέντε Ταμπόρδα και Μίλος Πάντοβιτς, ξεκινώντας άμεσα τη δουλειά με τη νέα τους ομάδα.

Μετά το ρεπό που παραχώρησε στους παίκτες του Παναθηναϊκού ο Ρουί Βιτόρια, οι «πράσινοι» επέστρεψαν στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και μπήκαν σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Οι δύο νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές συμμετείχαν κανονικά στο πρόγραμμα, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις από τις πρώτες τους στιγμές με την ομάδα. Αντίθετα, ο Σίριλ Ντέσερς απουσίασε καθώς έχει ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Νιγηρίας.

Η κάμερα μάλιστα του Παναθηναϊκού κατέγραψε τις πρώτες στιγμές των Ταμπόρδα και Πάντοβιτς, με τα highlights να δημοσιεύονται στο επίσημο κανάλι της ομάδας στο YouTube, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από την παρουσία τους στο «τριφύλλι».