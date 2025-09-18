Παναθηναϊκός: Πρώτος στόχος ο Ρεμπρόφ για τη θέση του προπονητή

Ο Παναθηναϊκός σαρώνει την αγορά για την εύρεση ενός προπονητή εγνωσμένης αξίας, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Πρώτος στόχος ο Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια, ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν προπονητή που θα καταφέρει να αλλάξει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας και θα την επαναφέρει στον δρόμο των επιτυχιών. Στην κορυφή της πράσινης λίστας βρίσκεται ο Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Ο 51χρονος τεχνικός εργάζεται αυτή τη στιγμή στην εθνική Ουκρανίας, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του χρόνου.

O Ουκρανός προπονητής επιθυμεί να επιστρέψει σε σύλλογο και σίγουρα η προοπτική του Παναθηναϊκού δεν περνάει απαρατήρητη.

Στο παρελθόν, ο Σεργκέι Ρεμπρόφ έχει εργαστεί στον πάγκο της Ντιναμό Κιέβου, της Αλ Αχλί, της Φερεντσβάρος αλλά και της Αλ Αΐν.

Το καλοκαίρι του 2023 αποχώρησε από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για να επιστρέψει στην Ευρώπη και να αναλάβει την Ουκρανία.