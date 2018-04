Ο Παναθηναϊκός θα βρει τελικά στον δρόμο του τον Σέρχιο Γιουλ. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, ο πολύπειρος γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξεπεράσει πλήρως τον σοβαρό τραυματισμό του που τον άφησε οκτώ μήνες εκτός γηπέδων κι είναι 100% έτοιμος να αγωνιστεί κόντρα στους «πράσινους» την Τέταρτη (25/3) στο τρίτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Μάικ Τζέιμς πληροφορήθηκε, μάλιστα, την επιστροφή του Γιουλ, με τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού να στέλνει ένα εξαιρετικό μήνυμα στον Ισπανό άσο.

«Χαίρομαι που βλέπω τον αδερφό μου να επιστρέφει, αν και θα το κάνει σαν αντίπαλός μου. Σαν φίλαθλος πάντως μας έλειψε», έγραψε στο twitter ο Τζέιμς.

@23Llull Good to see the brodie back, even though you coming back as my adversary as a fan we missed you. 🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽 https://t.co/CXXDKMAtzQ

— Mike James (@TheNatural_05) April 23, 2018