Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: Sold out ένα μήνα πριν ανακοίνωσαν οι «πράσινοι» στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός “τρέχει” ένα φοβερό σερί με 7 συνεχόμενες νίκες στο ΟΑΚΑ για τη Euroleague και οι οπαδοί του βρίσκονται σε… παροξυσμό, εξαντλώντας ένα μήνα νωρίτερα τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Euroleague έχει μία μικρή διακοπή μέσα στο Φεβρουάριο, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει στη συνέχεια εκτός έδρας τη Βιλερμπάν και στη συνέχεια τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ. Οι “πράσινοι” είναι προγραμματισμένο να υποδεχθούν τη “Βασίλισσα” στις 6 Μαρτίου, αλλά ήδη έχουν “εξαφανιστεί” τα εισιτήρια του αγώνα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε μάλιστα το sold out, αποθεώνοντας τους οπαδούς της ομάδας για τη… φρενίτιδα, που ετοιμάζει το ΟΑΚΑ για ένα νέο “πάρτι” στις κερκίδες.

PURE MADNESS!



A full OAKA, ONE MONTH before the tip-off! #PAOFans, your passion & commitment know no limits! THANK YOU! #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/kOkQS75Vw1