Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: Να γυρίσει το «διακόπτη» και να κάνει την «πράσινη» αντεπίθεση στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) στο κατάμεστο Telekom Center Athens, για την 26η αγωνιστική της Euroleague και θα προσπαθήσει τόσο να παραμείνει σε νικηφόρα πορεία στη διοργάνωση, όσο και να επαναφέρει την ηρεμία στις τάξεις του.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση, περνώντας έστω και δύσκολα με 78-79 από την έδρα της ουραγού Βιλερμπάν και θέλει να κάνει το δύο στα δύο σε αυτή τη νέα “διαβολοβδομάδα” στη Euroleague, υποδεχόμενος τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο Telekom Center Athens, για την 26η αγωνιστική και έχοντας την Πέμπτη (05.02.2026, 21:30, Newsit.gr) εκτός έδρας αγώνα με την Παρτιζάν.

Οι “πράσινοι” έχουν ρεκόρ 15-10 και βρίσκονται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα ισοβαθμώντας με Μονακό και Ερυθρό Αστέρα. Όμως, η 6η θέση, τελευταία που αποφεύγει τα Play In, βρίσκεται μόνο μία νίκη μακριά.

Ο Παναθηναϊκός περνάει μια περίοδο κρίσης, καθώς πριν δύο μέρες υπέστη ήττα-σοκ από τον Άρη Betsson στο Αλεξάνδρειο για την GBL, η οποία ήρθε να προστεθεί στην προβληματική του εικόνα, το 2026. Το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που ακολούθησε, ήρθε να αναστατώσει κι άλλο την κατάσταση.

Απ’ την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης του Σέρτζιο Σκαριόλο έχει ρεκόρ 16-9 και προέρχεται από ήττα στην έδρα της Παρί (98-92) για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Στον αγώνα του πρώτου γύρου, ο Παναθηναϊκός έφυγε με σπουδαίο διπλό απο τη Μαδρίτη (87-77).

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς τον Κέντρικ Ναν (θα μείνει εκτός για 5ο διαδοχικό αγώνα στη Euroleague). Ο Αμερικανός γκαρντ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από οίδημα στην ποδοκνημική, δεν έχει καταφέρει να μπει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης και κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει το ματς με την Παρτιζάν.

Χωρίς τους Γκάμπριελ Ντεκ και Τεό Μαλεντόν ταξίδεψε η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα, ενώ με προβλήματα τραυματισμών ταξίδεψαν στην Αθήνα οι Αντρές Φελίς και Αλμπέρτο Αμπάλδε.

Διαιτητές στην αναμέτρηση στο “Telekom Center Athens” ορίστηκαν οι Ιλία Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Γιακούμπ Ζαμοΐτσκι (Πολωνία).

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:

Τρίτη 03/02

18:00 Ντουμπάι – Ολυμπιακός

19:30 Αναντολού Εφές – Βαλένθια

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Μονακό

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν

21:15 Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Παρί

21:30 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη 04/02

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν

Το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής

Πέμπτης 05/02

18:00 Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης

21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Μονακό

21:30 Παρτίζαν – Παναθηναϊκός

21:45 Παρί – Φενέρμπαχτσε

Παρασκευή 06/02

19:30 Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις Κάουνας

21:00 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:15 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα