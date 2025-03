Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ματίας Λεσόρ πήγε στο ΟΑΚΑ και αποθεώθηκε από τους οπαδούς του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ για την 28η αγωνιστική της Euroleague και ο Ματίας Λεσόρ εμφανίστηκε περπατώντας στο γήπεδο, για να γνωρίσει την αποθέωση από τον κόσμο του “τριφυλλιού”.

Τρεις μήνες μετά το σοβαρό τραυματισμό του, ο Ματίας Λεσόρ, έδειξε ότι έχει αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση για την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση και βρέθηκε δίπλα στην ομάδα για το Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης.

Με την εμφάνισή του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έγινε φυσικά αντιληπτός από τους οπαδούς των “πρασίνων”, οι οποίοι τον αποθέωσαν φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του, για να ανταποδώσει ο ίδιος το χειροκρότημα.

Mathias Lessort enters OAKA for the first time since his injury and receives the standing ovation from the fans.#paobc #euroleague #lessort #λεσορ pic.twitter.com/nyumKjVJaa