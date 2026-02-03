Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το καλάθι του Τζέριαν Γκραντ που έδωσε την σπουδαία νίκη στους πράσινους

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία σπουδαία νίκη με 82-81 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τζέριαν Γκραντ να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι, πάνω σε άμυνα στην εκπνοή της αναμέτρησης.

Ο Τζέριαν Γκραντ έκανε το φάουλ στον Χεζόνια, που έβαλε τη Ρεάλ Μαδρίτης μπροστά στο σκορ λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, όμως πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση και ευστόχησε με σουτ μέσης απόστασης χωρίς ισορροπία για να χαρίσει τη νίκη στους πράσινους.

Ο Καμπάτσο αστόχησε σε σουτ από το κέντρο και όλοι οι παίκτες έτρεξαν πάνω στον ήρωα του αγώνα για το «τριφύλλι».

Μετά το καθιερωμένο σύνθημα νίκης στο Telekom Center, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Τζέριαν Γκραντ για να τον ευχαριστήσουν για τη νίκη, που ήρθε σε μία πολύ δύσκολη περίοδο για την ομάδα.