Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81: Σλούκας και Γκραντ αρνήθηκαν να χάσουν και «λύγισαν» τους Μαδριλένους στο «καυτό» Telekom Center

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 82-81 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, για την 26η αγωνιστική της Euroleague, μετά από ένα αδιανόητο “θρίλερ” που κρίθηκε με καλάθι του Γκραντ στη λήξη του χρόνου.

Με μία φοβερή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει ντέρμπι το ματς μέχρι το φινάλε και παρότι έχασε μικρή διαφορά στα τελευταία δευτερόλεπτα, βρήκε δύο μεγάλα σουτ με Χουάντσο και Γκραντ, για να “λυγίσει” τη Ρεάλ Μαδρίτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κορυφαίος του αγώνα ήταν όμως, ο Κώστας Σλούκας που “κουβάλησε” την ομάδα στα δύσκολα και τελείωσε το ματς με 22 πόντους και 3 ασίστ. Δίπλα του ο Γκραντ με 19 πόντους και 7 ασίστ, ήταν επίσης κομβικός για τη μεγάλη νίκη της ομάδας του στη Euroleague.

Το παιχνίδι

Το αμυντικό πλάνο του Παναθηναϊκού δεν βγήκε στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα, αφού οι παίκτες του Αταμάν έδιναν βοήθειες στο μαρκάρισμα του Ταβάρες στη ρακέτα και η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε το ματς με 4/5 τρίποντα, σε σχεδόν αμαρκάριστες εκτελέσεις. Οι “πράσινοι” είχαν την ίδια ώρα μόνο τον Σορτς να “παλεύει” στην επίθεση και μένοντας στους 16 πόντους σε αυτό το διάστημα, βρέθηκαν να χάνουν με 10 πόντους διαφορά (26-16) στο 10′.

Δείτε εδώ το Live του αγώνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δεύτερη περίοδο, η άμυνα των “πρασίνων” βελτιώθηκε και ο Κώστας Σλούκας έδωσε το… έναυσμα στην επίθεση για να μειώσει ο Παναθηναϊκός ακόμη και σε 37-32, αλλά μία σειρά από… περίεργα σφυρίγματα των διαιτητών στη συνέχεια, χάλασαν το ρυθμό του αγώνα. Οι “πράσινοι” δεν κατάφεραν να “ζεσταθούν” από το τρίποντο (2/10) και η Ρεάλ Μαδρίτης το εκμεταλλεύτηκε για να κλείσει το πρώτο μέρος με το υπέρ της 44-36.

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 7-0 σερί και έκανε ξανά ντέρμπι το ματς. Ο Αταμάν κράτησε τους Σλούκα και Γκραντ σχεδόν σε όλο το δεκάλεπτο και οι δύο έμπειροι γκαρντ πήραν την ομάδα… πάνω τους, με πολλά προσωπικά καλάθια. Οι “πράσινοι” έβγαλαν επίσης ενέργεια στην άμυνα και με ένα επί μέρους σκορ 24-17 στην τρίτη περίοδο, μείωσαν στον 61-60 του 30′.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +6 με τον Σλούκα να είναι ασταμάτητος και να φθάνει τους 22 πόντους, αλλά ένα μπλακ άουτ στα τελευταία λεπτά, με τον Λεν να είναι ανίκητος στη ρακέτα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, έφερε τη “Βασίλισσα” σε θέση “ισχύος” για τη νίκη. Οι “πράσινοι” έμειναν ακόμη και στο -3 με 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη, αλλά ο Χουάντσο με κλέψιμο και τρίποντο του έδωσε ξανά το προβάδισμα. Οι φιλοξενούμενοι “απάντησαν” όμως με καλάθι και φάουλ του Χεζόνια και έτσι χρειάστηκε ένα clutch σουτ του Γκραντ, για να πάρει ο Παναθηναϊκός τη μεγάλη νίκη με 82-81.

JERIAN GRANT CALLS GAME FOR PANATHINAIKOS AGAINST REAL MADRID pic.twitter.com/Owzpk66L4v — Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 3, 2026

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 36-44, 60-61, 82-81

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 9 (4/5 δίποντα), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12 (2/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/2 βολές), Χολμς 3, Σλούκας 22 (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ 19 (7/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ,1 κλέψιμο), Τολιόπουλος, Φαρίντ 6 (3/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 9 (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Μήτογλου 2

Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς 2 (1/5 σουτ, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Αμπάλδε 8 (1/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Καμπάσο 11 (3/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Οκέκε 8 (2), Πρόσιντα 3 (3/3 βολές), Χεζόνια 13 (2/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκαρούμπα 4 (4 ριμπάουντ), Ταβάρες 2 (1/1 δίποντο, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 3 λάθη σε 14:52), Φελίς 5 (4 ριμπάουντ), Λεν 18 (5/6 δίποντα, 8/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ)