Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Γιούρτσεβεν η 12άδα του Αταμάν

Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις του ο Τούρκος σέντερ
Ο Γιούρτσεβεν
Ο Γιούρτσεβεν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (21:15, Live από το Newsit.gr) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, για την 26η αγωνιστική της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να κάνει γνωστή και τη 12άδα του αγώνα για τους “πράσινους”.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού “έκοψε” τον Μάριους Γκριγκόνις από τους διαθέσιμους παίκτες για το παιχνίδι, αλλά δεν έχει στη 12άδα του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, οποίος και ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον προσαγωγό.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Σαμοντούροβ, Χουάντσο, Μήτογλου

