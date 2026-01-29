Παναθηναϊκός – Ρόμα: Για τη νίκη παρά τις απουσίες το «τριφύλλι» σε ένα ιστορικό παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League (29/01/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 3) και θέλει να επαναλάβει τον «άθλο» του 2010, όπου με δύο νίκες επί της ιταλικής ομάδας είχε προκριθεί στους «16» της διοργάνωσης.

Με πολλές απουσίες θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Ρόμα, αφού οι Πελίστρι, Τζούρισιτς, Καλάμπρια και Τσιριβέγια έχουν μείνει εκτός αποστολής. Τραυματίας και εκτός ευρωπαϊκής λίστας παραμένει ο Ντέσερς. Τιμωρημένος είναι ο Σφιντέρσκι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναγκάστηκε να πάρει μαζί του στην αποστολή έξι παίκτες από τη λίστα Β’. Τους Κάτρη, Καλοσκάμη, Σκαρλατίδη, Βύντρα και Τερζή. Παρά τις απουσίες ο Ισπανός δεν έχει στην 20άδα του τον Μλαντένοβιτς, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι δεν τον υπολογίζει για το πράσινο ρόστερ.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ -Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Τερζής, Βύντρα.

Και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, όμως θέλουν το καλύετρο δυνατό πλασάρισμα, ενόψει των νοκ άουτ. Οι πράσινοι είναι στην 19η θέση με 11 βαθμούς και δεν μπορούν να πάρουν την απευθείας πρόκριση στους «16», αντίθετα η Ρόμα είναι 6η με 15 βαθμούς και θα ψάξει τη νίκη για να σιγουρέψει τη θέση της στην πρώτη οκτάδα.

Ο Γκασπερίνι δεν έχει μαζί του, τους Μάλεν και Βαζ που δεν είναι στη λίστα. Τραυματίες είναι οι Ντόβμπικ, Ερμόσο, Κονέ και Ελ Σαράουι. Ο Τσιμίκας είναι κανονικά στη 19άδα των φιλοξενούμενων.

Η απσοτολή της Ρόμα: Σβίλαρ, Γκολίνι, Ντε Μάρτζι, Ρενς, Ανχελίνο, Εντικά, Τσιμίκας, Τσελίκ, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Γουέσλι, Γκιλάρντι, Κριστάντε, Πελεγκρίνι, Ελ Αϊναουί, Πιζίλι, Σουλέ, Ντιμπάλα, Ντέλα Ρόκα

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ισπανός, Μουνουέρα και στο VAR ο Βιγιανουέβα.