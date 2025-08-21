Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ 2-1: Σπουδαία ανατροπή και προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε μία μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τη League Phase της διοργάνωσης.

Παρότι έχασε πάλι ένα… τσουβάλι ευκαιρίες και δέχθηκε γκολ από στημένη μπάλα, ο Παναθηναϊκός βρήκε λίγο μετά δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα μέσω κόρνερ, με τους Κυριακόπουλο και Πάλμερ – Μπράουν να του χαρίζουν το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Σάμσουνσπορ στο Europa League.

Οι “πράσινοι” εμφάνισαν ξανά προβλήματα στην τελική προσπάθεια, αλλά με δύο τέρματα από τους αμυντικούς του, έφθασε σε σκορ πρόκρισης στο ΟΑΚΑ και θα πάει στην Τουρκία για να “σφραγίσει” την πρόκριση.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε αρκετά καλά στο ματς και ανέβαζε σταδιακά την απόδοσή του, με τον Τσιριβέγια να ξεχωρίζει στο κέντρο και την αριστερή πλευρά να είναι πιο επικίνδυνη με τον Κυριακόπουλο και τον Πελίστρι.

Μπακασέτας και Τετέ “απείλησαν” έτσι με δύο ωραία σουτ, ενώ στο 22′ ο Σφιντέρσκι με εξαιρετικό γυριστό σουτ, ανάγκασε τον Κοστούκ σε δύσκολη επέμβαση. Ακόμη πιο κοντά στο γκολ έφθασε ο Τουμπά στο 28′, αλλά το δυνατό σουτ του, έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια της Σάμσουνσπορ.

Ακολούθησαν δύο σημαντικές αποφάσεις των διαιτητών, αφού στο 36′ ο Παναθηναϊκός φώναξε για καθαρό χέρι έξω από την περιοχή του, που θα ήταν και δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Γιουκσέλ, ενώ αμέσως μετά το Ντιματά σκόραρε για την τουρκική ομάδα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε σωστά ως οφσάιντ.

Το 0-0 έμεινε έτσι μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά στο δεύτερο μέρος, η Σάμσουνσπορ σκόραρε σε μία από τις πρώτες της ευκαιρίες. Στο 51′ και μετά από μία σπουδαία απόκρουση του Ντραγκόφσκι, ο Τόμασον πήρε την κεφαλιά από το κόρνερ και “έγραψε” το 0-1 στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει και ο Ρουί Βιτόρια έριξε στο ματς τους Ιωαννίδη και Καλάμπρια, για να δει γρήγορα τα αποτελέσματα. Οι “πράσινοι” είχαν ένα… τρελό τρίλεπτο με δύο δοκάρια και ένα γκολ, φθάνοντας τελικά στην ισοφάριση. Μετά από μία κεφαλιά του Σφιντέρσκι στο κάθετο δοκάρι και ένα σουτ του Τουμπά στη ρίζα του δοκαριού, ο Κυριακόπουλος με “κεραυνό” μέσα από την περιοχή, έκανε το 1-1 στο 66′.

Το γκολ έβαλε “φωτιά” στο ΟΑΚΑ και οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν για να φθάσουν άμεσα στην ανατροπή. Μετά από μία σέντρα του Καλάμπρια που παραλίγο να καταλήξει με κόντρα στα δίχτυα, ο Παναθηναϊκός βρήκε δεύτερο τέρμα από κόρνερ. Αυτή τη φορά ο Πάλμερ Μπράουν πήρε την κεφαλιά και πέτυχε το γκολ για το 2-1 του “τριφυλλιού” στο ματς.

Μετά την ανατροπή, ο Παναθηναϊκός είχε μία δύο καλές στιγμές και για ένα τρίτο γκολ, με τον Καλάμπρια να είναι εξαιρετικός στο ντεμπούτο του, αλλά το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης. Έστω κι έτσι, οι “πράσινοι” πανηγύρισαν μία σημαντική νίκη, που τους μετατρέπει σε φαβορί για την πρόκριση. Η ρεβάνς θα γίνει στην Τουρκία στις 28 Αυγούστου.

Οι συνθέσεις στο Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ

Παναθηναϊκός: Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας (59′ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας (59′ Ιωαννίδης), Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Σβιντέρσκι (86′ Μπρέγκου), Πελίστρι (75′ Ζουραρί)

Σάμσουνσπορ: Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Εντσάμ, Μακουμπού (89′ Αγντόγκντου), Γιουκσέλ (67′ Τσιφτ), Ντιμάτα (75′ Γκιουνούλ), Μουαντιλματζί, Εμρέ (67′ Μούγια)