Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ: Με Καλάμπρια η λίστα του «τριφυλλιού» για τα πλέι οφ του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο (21/08/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ, για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League και οι “πράσινοι” ανακοίνωσαν την ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με την τουρκική ομάδα, έχοντας σε αυτή και τον Ντάβιντε Καλάμπρια.

Το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού πρόλαβε να προπονηθεί με την ομάδα και τέθηκε στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια, ο οποίος και θα τον έχει μαζί του στον πάγκο, για το παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ. Στη λίστα βρίσκεται και ο Τζούρισιτς, που όμως δεν προπονήθηκε ξανά στο Κορωπί, ενώ εκτός έμεινε ο επίσης τραυματίας Γεντβάι.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα της προκριματικής φάσης του Europa League κόντρα στη Σαμσούνσπορ (21/8, 21.00) στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι.

Η λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαμσούνσπορ είναι η εξής: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.