Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Οι ημερομηνίες και οι έδρες των αγώνων στα πλέι οφ του Europa Leauge

Στο ΟΑΚΑ στις 21 Αυγούστου το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην Κρακοβία
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην Κρακοβία / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε επί της Σαχτάρ στα προκριματικά του Europa League και αποκλείοντας τους Ουκρανούς στα πέναλτι, πήρε την πρόκριση για να βρεθεί απέναντι από την Σάμσουνσπορ στην επόμενη φάση.

Αφού εξασφάλισε ήδη τη συμμετοχή στη League Phase μία ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός έχει πλέον μπροστά του μία ελληνοτουρκική “μονομαχία” για την πρόκριση στο… κυρίως μενού του Europa League, με τον ηττημένο να “πέφτει” στο Conference League.

H oμάδα του Ρουί Βιτόρια θα αντιμετωπίσει την τουρκική ομάδα στο ΟΑΚΑ στις 21 Αυγούστου, με τον αγώνα ρεβάνς να είναι προγραμματισμένος για τις 28 Αυγούστου στην Τουρκία.

