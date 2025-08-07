Παναθηναϊκός – Σαχτάρ: Δύσκολη αποστολή στο ΟΑΚΑ με σημαντικές απουσίες για τους πράσινους

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει και πάλι στο ΟΑΚΑ, για να υποδεχθεί την Σαχτάρ Ντόνετσκ (06.08.2025, 21.00, Newsit.gr, COSMOTE SPORT 1HD), στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Το ευρωπαϊκό «ταξίδι» του Παναθηναϊκού δεν ξεκίνησε καλά, αφού η Ρέιντζερς απέκλεισε την ομάδα του Ρουί Βιτόρια, στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League (ήττα με 2-0 στην Σκωτία και 1-1 στο ΟΑΚΑ για τους «πράσινους»).

Το «τριφύλλι» βρέθηκε έτσι στα προκριματικά του Europa League και θα προσπαθήσει να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Κυπελλούχο Ουκρανίας, ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στην Πολωνία (σ.σ. Οι Ουκρανοί δεν αγωνίζονται στη φυσική τους έδρα λόγω του πολέμου).

Το έργο του τριφυλλιού είναι εξαιρετικά δύσκολο, μιας και η Σαχτάρ έχει μία ισχυρή ομάδα που διέλυσε σε διπλά παιχνίδια (4-2, 2-0) την τουρκική Μπεσίκτας στον προηγούμενο γύρο και έγινε ακόμα δυσκολότερο από τη στιγμή που οι πράσινοι θα παραταχθούν χωρίς τους τραυματίες Φώτη Ιωαννίδη και Τάσο Μπακασέτα.

Όσον αφορά τα πλάνα του Ρουί Βιτόρια, μία πιθανή ενδεκάδα του τριφυλλιού μπορεί να αποτελείται από τους Ντραγκόφσκι, Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Κώτσιρα, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Τετέ, Πελίστρι και Σφιντέρσκι.

Χρόνο συμμετοχής μπορεί να πάρει και ο νέος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Άνας Ζαρουρί.

Η λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι η εξής: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.