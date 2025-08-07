Παναθηναϊκός – Σαχτάρ: Με δεκάρι τον Τετέ η πράσινη ενδεκάδα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Ρουί Βιτόρια δεν έχει στη διάθεσή τους Ιωαννίδη και Μπακασέτα, με τον Πορτογάλο τεχνικό του Παναθηναϊκού να παρατάσσει την ομάδα με δεκάρι τον Τετέ.

Στην κορυφή της επίθεσης, φανέλα βασικού πήρε ο Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μαξίμοβιτς, Τετέ, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι.