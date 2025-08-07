Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ 0-0: Άφησαν ανοικτούς λογαριασμούς στο ΟΑΚΑ – Ο Ντραγκόφσκι τον κράτησε «ζωντανό»

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ ήταν καλύτερη στο ματς του ΟΑΚΑ, αλλά… βρήκε πάνω στον αποτελεσματικό Ντραγκόφσκι. Ο Παναθηναϊκός έχασε και αυτός μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά το 0-0 δεν άλλαξε. Στη ρεβάνς των δυο ομάδων στην Πολωνία θα κριθεί η πρόκριση στα playoffs του Europa League, αλλά και η ομάδα που θα “πέσει” στα playoffs του Conference League.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ έδειξε πως είναι ποιοτικότερη ομάδα, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός αμύνθηκε καλά, είδε τον Ντραγκόφσκι να έχει σημαντικές επεμβάσεις, ενώ θα μπορούσε να είχε φτάσει και στη νίκη, εάν ήταν πιο προσεκτικός στις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν, με κορυφαία το χαμένο τετ-α-τετ του Σφιντέρσκι, στα τελευταία λεπτά.

Το ματς…

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ έβγαλε μια ηρεμία στα πρώτα λεπτή του αγώνα. Μπήκε καλύτερα στο ματς και είχε καλύτερη παρουσία στο χώρο του κέντρου, με τον Παναθηναϊκό να βγάζει πρόβλημα στην ανάπτυξή του.

Το “τριφύλλι” ήταν πάντως αυτό που στο 11′ είχε την πρώτη καλή στιγμή του αγώνα. Από εκτέλεση του κόρνερ, την προσπάθεια των Ουκρανών να διώξουν, τις κόντρες στα σουτ των Τετέ και Μαξίμοβιτς, ο Τουμπά έγινε αποδέκτης ενός γεμίσματος από δεξιά από τον Κώτσιρα, αλλά η κεφαλιά του έφυγε άουτ.

Η καλή εικόνα της Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ματς έφερε την πρώτη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του αγώνα στο 17′. Μετά από λάθος στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν την μπαλιά στον Σαντάνα, ο παίκτης των φιλοξενούμενων σούταρε μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά, αλλά ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε.

Κάνοντας αρκετά δυναμικά μαρκαρίσματα, οι Ουκρανοί κατάφεραν να “σπάσουν” το ρυθμό των παικτών του Παναθηναϊκού κι έτσι να ελέγξουν το ματς. Ο Νέβερτον ήταν ο κινητήριος μοχλός τους, τη στιγμή που η ομάδα του Βιτόρια έψαχνε κάποιες ατομικές προσπάθειες, για να βγει μπροστά. Στην άμυνα, πάντως, Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν έδειξαν να είναι σε καλή βραδιά για τους γηπεδούχους, παρά την πίεση που δέχθηκαν.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να γίνει αισθητός στα καρέ των Ουκρανών, με τρεις ευκαιρίες. Στην κορυφαία του στιγμή (44′) ο Ρίζνικ πετάχτηκε στο αριστερό του “γ” και έδιωξε σε κόρνερ το μονοκόμματο σουτ του Πελίστρι.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε “χλωμός” και στα πρώτα λεπτά της επανάληψης κι έτσι ο Ρουί Βιτόρια προχώρησε σε τρεις αλλαγές στο 55′ (ο Τσέριν στη θέση του Τζούριστς, ο Μλαντένοβιτς στου Κυριακόπουλου και ο Σιώπης σε αυτή του Τσιριβέγια). Ο Σλοβένος μέσος έκανε αισθητή την παρουσία του λίγα λεπτά μετά (60′), όταν έστειλε για λίγο άουτ την μπάλα, με κεφαλιά.

Ο Αρντά Τουράν έκανε με τη σειρά του αλλαγές, βάζοντας στο ματς τον Εγκινάλντο στη θέση του Ελίας και τον Πεδρίνιο αντί του Σαντάνα. Οι δυο παίκτες που μπήκαν συνεργάστηκαν στο 74′, με τον πρώτο να χάνει τετ-α-τετ στο 74′ υπό την πίεση του Πάλμερ Μπράουν και να αποχωρεί λόγω τραυματισμού, αμέσως μετά.

Στο φινάλε του αγώνα, όμως, ο Παναθηναϊκός “ξύπνησε” για τα καλά και στο 80′ άγγιξε το γκολ με τον Σφιντέρσκι. Ο Πολωνός επιθετικός “πάτησε” περιοχή, νίκησε στη μονομαχία τον Μαντβιγένκο, από το ύψος του πέναλτι έκανε το σουτ, το οποίο απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ρίζνικ. Τρία λεπτά μετά, ο Πελίστρι τροφοδότησε αριστερά τον Ζαρουρί, εκείνος έκανε ένα φοβερό σουτ, το οποίο σταμάτησε ο πορτιέρε της Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Η τελευταία φάση του ματς ανήκε στην Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στο 90+1′ ο Ντραγκόφσκι σταμάτησε εντυπωσιακά το αντίπαλο σουτ και σε δεύτερο χρόνο ο Νέβερτον δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την κενή εστία.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (55’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (55’ Σιώπης), Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Τετέ (68’ Ζαρουρί), Τζούριτσιτς (55’ Τσέριν), Σφιντέρσκι (81’ Γερεμέγεφ).

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιγιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Οτσερέτσκο, Μάρλον (46’ Μπονταρένκο), Άλισον (73’ Πεντρίνιο), Σουντάκοβ, Νέβερτον, Κάουα Ελίας (73’ Εγκουινάλδο, 76’ λ.τρ. Σβεντ).