Παναθηναϊκός: Σορτς και Χολμς δοκίμασαν χωριάτικη, σπανακόπιτα και γαλακτομπούρεκο και ξετρελάθηκαν

Ο Τι Τζέι Σορτς και ο Ρισόν Χολμς περνούν τις πρώτες τους μέρες στην Ελλάδα ως μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού, με τους δύο Αμερικανούς να έχουν την ευκαιρία να έχουν μία πρώτη… γνωριμία με τα ελληνικά φαγητά.

Στο περιθώριο της πράσινης Media Day για τη νέα σεζόν στην Euroleague, ο Τι Τζέι Σορτς και ο Ρισόν Χολμς δοκίμασαν σπανακόπιτα, χωριάτικη σαλάτα και γαλακτομπούρεκο, με το τελευταίο να είναι εκείνο που τους ξετρέλανε.

Τα φαγητά που δοκίμασαν και οι αντιδράσεις τους

Σπανακόπιτα

Σορτς: «Έχει καλύτερη γεύση από αυτό που περίμενα. Θα βάλω 8/10, είναι υψηλός βαθμός για εμένα. Μου αρέσει το φαγητό».

Χολμς: «Χρειάζομαι δυο – τρεις από αυτές πριν από τα παιχνίδια. Θα βάλω 9/10. Θα έλεγα 10/10, αλλά περιμένω και τα επόμενα φαγητά».

Χωριάτικη σαλάτα

Σορτς: «Είναι πιο χαμηλά από το προηγούμενο φαγητό για εμένα. Θα πω 6/10. Δεν μου αρέσουν τόσο πολύ οι σαλάτες».

Χολμς: «Δεν μου αρέσουν τόσο οι σαλάτες, αλλά αυτή είναι πολύ καλή. Θα της δώσω ένα 8/10».

Γαλακτομπούρεκο

Σορτς: «Πώς είναι το όνομά του; Δεν θα προσπαθήσω καν να το πω… Μου αρέσουν πολύ τα γλυκά, ελπίζω να είναι καλό. Πάρτε το μακριά, είναι 10/10 κι ας πήρα μόνο μια μικρή μπουκιά».

Χολμς: «Αυτό είναι 10/10. Το χρειάζομαι, θα αρέσει και στον γιο μου».