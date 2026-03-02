Παναθηναϊκός: Στη Γλυφάδα ο δεύτερος τελικός στο Challenge Cup γυναικών

Έπειτα από πολυήμερες επαφές “κλείδωσε” η έδρα που θα φιλοξενήσει το δεύτερο τελικό της γυναικείας ομάδας του Παναθηναϊκού κόντρα Βαλεφόλια, για το Challenge Cup.

Ο Παναθηναϊκός απέκλεισ σε έναν ιστορικό ημιτελικό τον Πανιώνιο Betsson και θα υποδεχθεί τη Βαλεφόλια στις 18 Μαρτίου στο κλειστό “Μάκης Λιούγκας” της Γλυφάδας, το οποίο επιλέχθηκε ως η πιο λειτουργική επιλογή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές.

Θυμίζουμε ότι αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο διεξαγωγής της αναμέτρησης στο Telekom Center Athens, ωστόσο η συγκεκριμένη λύση δεν προχώρησε. Στη συνέχεια μπήκε στο τραπέζι και το κλειστό της Χαλκίδας, όμως ούτε αυτό πληρούσε τα απαιτούμενα κριτήρια της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, όπως συνέβη και με το κλειστό του Μετς.

Έτσι, προκρίθηκε το πρόσφατα ανακαινισμένο γήπεδο της Γλυφάδας, το οποίο χρησιμοποιεί και η μπασκετική ομάδα του Πανιωνίου. Η χωρητικότητά του ξεπερνά οριακά τις 3.200 θέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί μία εβδομάδα νωρίτερα στην “Vitrifrigo Arena” του Πέζαρο, η οποία φιλοξενεί περισσότερους από 10.000 θεατές.