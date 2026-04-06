Παναθηναϊκός: Στην αποστολή για την Ισπανία ο Τζέριαν Γκραντ

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Ισπανία για τα παιχνίδια με Μπαρτσελόνα και Βαλένθια στη “διαβολοβδομάδα” της Euroleague, με τον Τζέριαν Γκραντ να είναι στην αποστολή, αλλά να παραμένει αμφίβολος για τα ματς.

Έχοντας υποστεί κάταγμα σε δάχτυλο του αριστερού του χεριού, ο Τζέριαν Γκραντ έχασε τα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του σε Ελλάδα και Euroleague, αλλά ο Παναθηναϊκός ελπίζει πλέον ότι θα τον έχει διαθέσιμο για τους αγώνες με Μπαρτσελόνα και Βαλένθια.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα δοκιμάσει αύριο, Μεγάλη Τρίτη να προπονηθεί κανονικά πριν το παιχνίδι με τους Καταλανούς και αν δεν αντιμετωπίσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα θα “σφίξει τα δόντια” για να παίξει κόντρα στην ομάδα του Πασκουάλ.