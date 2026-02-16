Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, θα ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έφθασε τελικά τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026 στην Ελλάδα και αναμένεται πλέον να ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Μετά την ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Νάιτζελ Ντέιβις θα ενσωματωθεί στην ομάδα για να προσπαθήσει να είναι έτοιμος για ντεμπούτο στα παιχνίδια της Κρήτης.

Το νέο μεγάλο μετεγγραφικό απόκτημα των “πρασίνων” θα εξεταστεί από το ιατρικό και προπονητικό τιμ της ομάδας και αν είναι στην κατάλληλη φυσική κατάσταση, θα δηλωθεί στην 6άδα των ξένων, για τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας.