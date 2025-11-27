Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1 τελικό: Πρώτη εντός έδρας νίκη για τους πράσινους στο Europa League

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Μέσα ο Μλαντένοβιτς, έξω ο Μπακασέτας
Έξω ο Καλάμπρια, μέσα ο Κώτσιρας
Ασίστ του Μπακασέτα, εκπληκτική ντρίμπλα και άψογο τελείωμα του Ιταλού μπακ
Φοβερή κίνηση του Καλάμπρια και 2-1
Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να απειλήσει τα τελευταία λεπτά
Κάκιστο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς φάσεις
Τσιριβέγια και Πάντοβιτς μέσα, Τετέ και Σφιντέρσκι
Απειλούν οι Αυστριακοί
61':Χορβάτ και Καγιόμπο αντί των Μαλόουν και Ρόζγκα
Εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, εκπληκτική κεφαλιά του Σφιντέρσκι και εντυπωσιακή επέμβαση του τερματοφύλακα της Στουρμ Γκρατς
Κίτρινη κάρτα και για τον Μπακασέτα! Πέντε κάρτες έχει βγάλει ο Ιταλός διαιτητής
Σουτ του Τετέ, ήταν πολύ αδύναμο
Νωρίτερα είδε κίτρινη κάρτα ο Σφιντέρσκι
Ο Κιτεϊσβίλι έκανε ένα εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής και άφησε… άγαλμα τον Ντραγκόφσκι
MVP μέχρι στιγμής ο Ζαρουρί. Έχει την ασίστ και όλες τις καλές προσπάθειες του Παναθηναϊκού
Φτάνει συνέχεια στην περιοχή της Στουρμ Γκρατς και ψάχνει το δεύτερο γκολ
Σουτ του Τζάτα, η μπάλα βρήκε σε αμυντικό του Παναθηναϊκού και έφυγε δίπλα από το δοκάρι του Ντραγκόφσκι
Σουτ του Ζαρουρί έξω από την περιοχή, πάνω από τα δοκάρια η μπάλα
Φοβερή σέντρα ο Ζαρουρί, κεφαλιά Σφιντέρσκι και 1-0
11 λεπτά χωρίς φάση στο παιχνίδι
Δύο σερί κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι
Οι πράσινοι έχουν πολλές απουσίες, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει αλχημείες
Ο Παναθηναϊκός παίζει για πρώτη φορά με τρία στόπερ και με τον Ζαρουρί σε θέση μπακ-χαφ
Η UEFA όρισε στην αναμέτρηση τον Ιταλό Σιμόνε Σότσα. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Νταβίντε Ιμπεριάλε και Κάλεντ Μαχρί, 4ος θα είναι ο Λούκα Τσουφέρλι, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Βαλέριο Μαρίνι και Ντανιέλε Ντοβέρι.
Οι πράσινοι βρίσκονται στην 16η θέση και φιλοδοξούν το βράδυ της Πέμπτης (27/11) να βρουν το τρίτο τους τρίποντο στη φετινή διοργάνωση. Η Στουρμ Γκρατς είναι 26η στη βαθμολογία
Κρίστενσεν, Μίτσελ, Άιβου, Γκέιρχοφερ, Κάριτς, Στάνκοβιτς, Τσουγκουανί, Ρόζγκα, Κιτεϊσβίλι, Μαλόουν, Γιάτα.
Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, Τζούριτσιτς, Τσέριν, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σβιντέρσκι.
Η Στουρμ Γκρατς δεν είναι σε καλή κατάσταση, με τους πράσινους να έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν δεύτερη σερί νίκη στη διοργάνωση και να ανέβουν στους 8 βαθμούς, κάνοντας άλμα πρόκρισης στην επόμενη φάση
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από το μεγάλο «διπλό» στο Μάλμε, αλλά ακόμα στη League Phase δεν έχει εντός έδρας νίκη, αφού η Γκόου Αχέντ Ιγκλς είχε καταφέρει να κάνει τεράστια έκπληξη και να επιβληθεί με ανατροπή όταν επισκέφθηκε την Αθήνα
