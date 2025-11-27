Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1 τελικό: Πρώτη εντός έδρας νίκη για τους πράσινους στο Europa League

Τρίτη νίκη στη League Phase του Europa League για τον Παναθηναϊκό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Europa League
5η αγωνιστική
2 - 1
2ο ημίχρονο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

23:56 | 27.11.2025
Πρώτη εντός έδρας νίκη στο Europa League και τρίτη συνολικά για τους πράσινους
23:51 | 27.11.2025
Τέλος αγώνα! Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1
23:47 | 27.11.2025
90' Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων
23:46 | 27.11.2025
Το γκολ του Καλάμπρια
23:41 | 27.11.2025
84' Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Μέσα ο Μλαντένοβιτς, έξω ο Μπακασέτας

23:37 | 27.11.2025
80' Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Έξω ο Καλάμπρια, μέσα ο Κώτσιρας

23:36 | 27.11.2025

Ασίστ του Μπακασέτα, εκπληκτική ντρίμπλα και άψογο τελείωμα του Ιταλού μπακ

23:34 | 27.11.2025
75' ΓΚΟΟΟΟΛ για τον Παναθηναϊκό!

Φοβερή κίνηση του Καλάμπρια και 2-1

23:34 | 27.11.2025

Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να απειλήσει τα τελευταία λεπτά

23:31 | 27.11.2025

Κάκιστο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς φάσεις

23:26 | 27.11.2025
Φτάσαμε στο 70'. Παραμένει το 1-1
23:22 | 27.11.2025
65' Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό!

Τσιριβέγια και Πάντοβιτς μέσα, Τετέ και Σφιντέρσκι

23:22 | 27.11.2025

Απειλούν οι Αυστριακοί

23:22 | 27.11.2025

61':Χορβάτ και Καγιόμπο αντί των Μαλόουν και Ρόζγκα

23:10 | 27.11.2025
Αλλαγές για την Στουρμ Γκρατς
23:07 | 27.11.2025
49' Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, εκπληκτική κεφαλιά του Σφιντέρσκι και εντυπωσιακή επέμβαση του τερματοφύλακα της Στουρμ Γκρατς

23:06 | 27.11.2025
Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο
22:47 | 27.11.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 1-1
22:47 | 27.11.2025

Κίτρινη κάρτα και για τον Μπακασέτα! Πέντε κάρτες έχει βγάλει ο Ιταλός διαιτητής

22:47 | 27.11.2025
45΄ Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
22:43 | 27.11.2025
To φοβερό γκολ της Στουρμ Γκρατς
22:43 | 27.11.2025

Σουτ του Τετέ, ήταν πολύ αδύναμο

22:36 | 27.11.2025

Νωρίτερα είδε κίτρινη κάρτα ο Σφιντέρσκι

22:34 | 27.11.2025
33' ΓΚΟΛ για την Στουρμ Γκρατς και 1-1

Ο Κιτεϊσβίλι έκανε ένα εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής και άφησε… άγαλμα τον Ντραγκόφσκι
 

22:34 | 27.11.2025
Το γκολ του Σφιντέρσκι
22:33 | 27.11.2025

MVP μέχρι στιγμής ο Ζαρουρί. Έχει την ασίστ και όλες τις καλές προσπάθειες του Παναθηναϊκού

22:32 | 27.11.2025
Ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο!

Φτάνει συνέχεια στην περιοχή της Στουρμ Γκρατς και ψάχνει το δεύτερο γκολ

22:27 | 27.11.2025
30' Απειλεί η Γιουνγκ Μπόις

Σουτ του Τζάτα, η μπάλα βρήκε σε αμυντικό του Παναθηναϊκού και έφυγε δίπλα από το δοκάρι του Ντραγκόφσκι

22:27 | 27.11.2025
O Πολωνός επιθετικός πανηγύρισε έντονα
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
22:23 | 27.11.2025

Σουτ του Ζαρουρί έξω από την περιοχή, πάνω από τα δοκάρια η μπάλα

22:13 | 27.11.2025
18' ΓΚΟΟΟΟΟΟΛ για τον Παναθηναϊκό!

Φοβερή σέντρα ο Ζαρουρί, κεφαλιά Σφιντέρσκι και 1-0

22:09 | 27.11.2025

11 λεπτά χωρίς φάση στο παιχνίδι

22:04 | 27.11.2025
8' Κίτρινη κάρτα στον Ίνγκασον
22:02 | 27.11.2025

Δύο σερί κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι

22:02 | 27.11.2025
Σέντρα στον αγώνα
22:01 | 27.11.2025

Οι πράσινοι έχουν πολλές απουσίες, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει αλχημείες

22:01 | 27.11.2025

Ο Παναθηναϊκός παίζει για πρώτη φορά με τρία στόπερ και με τον Ζαρουρί σε θέση μπακ-χαφ

21:59 | 27.11.2025
EUROPA LEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ
21:58 | 27.11.2025
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δίνει το δυναμικό παρών στο γήπεδο
EUROPA LEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ
21:57 | 27.11.2025
Βροχερό σκηνικό στο ΟΑΚΑ
21:57 | 27.11.2025
21:56 | 27.11.2025
Οι διαιτητές του αγώνα

Η UEFA όρισε στην αναμέτρηση τον Ιταλό Σιμόνε Σότσα. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Νταβίντε Ιμπεριάλε και Κάλεντ Μαχρί, 4ος θα είναι ο Λούκα Τσουφέρλι, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Βαλέριο Μαρίνι και Ντανιέλε Ντοβέρι.

 
 

21:56 | 27.11.2025

Οι πράσινοι βρίσκονται στην 16η θέση και φιλοδοξούν το βράδυ της Πέμπτης (27/11) να βρουν το τρίτο τους τρίποντο στη φετινή διοργάνωση. Η Στουρμ Γκρατς είναι 26η στη βαθμολογία

21:56 | 27.11.2025
Η ενδεκάδα του Στουρμ Γκρατς

Κρίστενσεν, Μίτσελ, Άιβου, Γκέιρχοφερ, Κάριτς, Στάνκοβιτς, Τσουγκουανί, Ρόζγκα, Κιτεϊσβίλι, Μαλόουν, Γιάτα. 

 
 

21:55 | 27.11.2025
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, Τζούριτσιτς, Τσέριν, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σβιντέρσκι.
 
 

21:55 | 27.11.2025
Πάμε να δούμε τις συνθέσεις των ομάδων
21:52 | 27.11.2025

Η Στουρμ Γκρατς δεν είναι σε καλή κατάσταση, με τους πράσινους να έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν δεύτερη σερί νίκη στη διοργάνωση και να ανέβουν στους 8 βαθμούς, κάνοντας άλμα πρόκρισης στην επόμενη φάση

21:52 | 27.11.2025

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από το μεγάλο «διπλό» στο Μάλμε, αλλά ακόμα στη League Phase δεν έχει εντός έδρας νίκη, αφού η Γκόου Αχέντ Ιγκλς είχε καταφέρει να κάνει τεράστια έκπληξη και να επιβληθεί με ανατροπή όταν επισκέφθηκε την Αθήνα

21:49 | 27.11.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική του Europa League

