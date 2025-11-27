Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς: Η ώρα του αγώνα για το Europa League και το κανάλι που θα τον δείξει

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική του Europa League, με στόχο το δεύτερο σερί “τρίποντο” στην League Phase, που θα τον εδραιώσει σε θέσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός είναι 15ος στη βαθμολογία της League του Phase Europa League, έχοντας μαζέψει έξι βαθμούς. Την ίδια στιγμή, η Στουρμ Γκρατς είναι στην 25η θέση με 4 βαθμούς.

Η σέντρα του Παναθηναϊκός – Στουρμ θα γίνει στις 22:00 και το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD. Φυσικά, θα υπάρξει και live ενημέρωση της εξέλιξής του από το Newsit.gr.