Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς: Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του «τριφυλλιού» από τον Ράφα Μπενίτεθ

Οι επιλογές του προπονητή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Στουρμ Γκρατς
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο Europa League (EUROKINISSI)
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα (27/11/25, 22:00, Live από το Newsit.gr) τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την ενδεκάδα της ομάδας του.

Ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού επέλεξε να αλλάξει σύστημα για το παιχνίδι με τη Στουρμ Γκρατς, για να καλύψει και τις απουσίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής, έχοντας τρεις κεντρικούς αμυντικούς και τους Τσέριν, Μπακασέτα και Τζούρισιτς στο κέντρο.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, Τζούριτσιτς, Τσέριν, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ και Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο για τους «πράσινους»: Κότσαρης, Γείτονας, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπρέγκου, Ταμπόρδα, Τερζής και Πάντοβιτς.

