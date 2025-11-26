Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς: Με Τσιριβέγια η αποστολή των «πρασίνων» για το ματς στο Europa League

Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το ματς του ΟΑΚΑ
Μονομαχία από το Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μονομαχία από το Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό (27.11.2025, 22:00, Newsit.gr) εντός έδρας αγώνα με την Στουρμ Γκρατς, για την 5η αγωνιστική της League Phase στο Europa League.

Ο Τσιριβέγια προπονήθηκε κανονικά και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού, από την οποία απουσιάζουν οι Κυριακόπουλος, Λαφόν, Πελίστρι, Σάντσες και φυσικά ο Σιώπης (συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες).

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Τερζής, Γείτονας.

