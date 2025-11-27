Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς: Το 1-0 του Σφιντέρσκι με κεφαλιά στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός βρήκε νωρίς το γκολ στο ΟΑΚΑ, κόντρα στην Στουρμ Γκρατς με ωραία κεφαλιά του Σφιντέρσκι, μετά από εξαιρετική σέντρα του Ζαρουρί.

Ο Ζαρουρί με την απίθανη σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο που έβγαλε έδωσε το μισό γκολ στον Σφιντέρσκι, που τελειώσε υποδειγματικά τη φάση για να βάλει τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ.

Ο Πολωνός βρήκε για τέταρτη φορά δίχτυα στη διοργάνωση κόντρα στους Αυστριακούς, μετά από τα τέρματα που είχε βάλει κόντρα σε Γιουνγκ Μπόις, Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ.

Οι πράσινοι ξεκίνησαν το παιχνίδι με τους καλύτερους οιωνούς και αν κρατήσουν το υπέρ τους σκορ θα είναι σε πολύ καλή βαθμολογική θέση μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής του Europa League.