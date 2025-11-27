Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς: Το 1-0 του Σφιντέρσκι με κεφαλιά στο ΟΑΚΑ

Καταπληκτική σέντρα με το εξωτερικό από τον Ζαρουρί
Σφιντέρσκι
Ο Σφιντέρσκλι πανηγυρίζει το γκολ του στο ΟΑΚΑ/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός βρήκε νωρίς το γκολ στο ΟΑΚΑ, κόντρα στην Στουρμ Γκρατς με ωραία κεφαλιά του Σφιντέρσκι, μετά από εξαιρετική σέντρα του Ζαρουρί.

Ο Ζαρουρί με την απίθανη σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο που έβγαλε έδωσε το μισό γκολ στον Σφιντέρσκι, που τελειώσε υποδειγματικά τη φάση για να βάλει τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ.

Ο Πολωνός βρήκε για τέταρτη φορά δίχτυα στη διοργάνωση κόντρα στους Αυστριακούς, μετά από τα τέρματα που είχε βάλει κόντρα σε Γιουνγκ Μπόις, Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ.

 

Οι πράσινοι ξεκίνησαν το παιχνίδι με τους καλύτερους οιωνούς και αν κρατήσουν το υπέρ τους σκορ θα είναι σε πολύ καλή βαθμολογική θέση μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής του Europa League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo