Παναθηναϊκός: «Σχεδόν ολοκληρωμένη η συμφωνία για τον Αζεντίν Ουναΐ» γράφουν στη Γαλλία

Ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται πλέον να βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στην απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ από τη Μαρσέιγ, με νέο γαλλικό δημοσίευμα να φέρνει τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό μία… ανάσα από τους “πράσινους”.

Ο Αζεντίν Ουναΐ αγωνίστηκε πέρυσι δανεικός στον Παναθηναϊκό από τη Μαρσέιγ και οι “πράσινοι” παλεύουν φέτος να τον αποκτήσουν με κανονική μετεγγραφή, κάτι που φαίνεται ότι θα καταφέρουν τελικά, με ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, το sport.fr γράφει ότι “η συμφωνία είναι σχεδόν ολοκληρωμένη. Ο Ουναχί αναμένεται να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό, έναντι 8 εκατομμυρίων, συν 2 εκατομμυρίων σε μπόνους”.