Παναθηναϊκός: Συμφωνία 16 εκατομμυρίων ευρώ για το στέγαστρο του νέου γηπέδου στο Βοτανικό

Ο Παναθηναϊκός το Μάιο του 2027 θα μπει στο νέο του «σπίτι» στο Βοτανικό αν τηρηθούν όλα τα χρονοδιαγράμματα και την Τετάρτη (18/03/26) έφτασε μία νέα ευχάριστη είδηση στα αυτιά των φίλων των πρασίνων.

Αυτή αφορά το στέγαστρο του νέου γηπέδου στο Βοτανικό, αφού σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής ιστοσελίδας qdpnews.it η κατασκευαστική εταιρία Maeg θα αναλάβει να το έργο με τη σύμβαση να ανέρχεται στα 16 εκατομμύρια ευρώ και το όνειρο των φίλων του Παναθηναϊκού να πλησιάζει.

«Ολόκληρο το έργο αποκτήθηκε από μια κοινοπραξία κορυφαίων ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών Terna, Aktor και Metka Ate, οι οποίες εμπιστεύτηκαν στην Maeg Costruzioni SpA την κατασκευή της μεταλλικής στέγης», γράφεται στο σχετικό δημοσίευμα.

Ο εκπρόσωπος της εταιρίας Αλφέο Ορτολάν τονίζει: «Η δική μας είναι μια δουλειά προσαρμοσμένη στις ανάγκες μας. Κάθε φορά καλούμαστε να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό έργο».

«Στις εγκαταστάσεις της στις περιοχές Βένετο και Φριούλι, η Maeg θα επεξεργαστεί 3.100 τόνους χάλυβα για την Αθήνα, προκειμένου να παράγει όλα τα εξαρτήματα των δοκών, οι οποίοι θα συναρμολογηθούν στο εργοστάσιο για δοκιμές εδάφους και στη συνέχεια θα αποσυναρμολογηθούν για αποστολή στο εργοτάξιο.

Εκεί, θα ανυψωθούν, σε τμήματα, στην τελική τους θέση, στηριζόμενοι σε προσωρινούς πύργους ύψους 50 μέτρων μέχρι να ολοκληρωθούν οι συγκολλήσεις. Οι δύο δοκοί, μήκους 160 μέτρων, ύψους 10 μέτρων και βάρους 400 τόνων η καθεμία, θα εγκατασταθούν στη μεγάλη πλευρά του γηπέδου. Στη μικρή πλευρά, θα εγκατασταθούν δύο δοκοί, μήκους 110 μέτρων, ύψους 8 μέτρων και βάρους 300 τόνων η καθεμία.

Τέλος, μια σειρά από δευτερεύουσες δοκούς θα στηρίξουν τα πάνελ στέγης. Η Maeg θα ολοκληρώσει το έργο μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα», συμπληρώνει το ιταλικό δημοσίευμα.

Η εταιρία Maeg έχει την τεχνογνωσία σε κατασκευές στεγάστρων, καθώς έχει φτιάξει το στάδιο Al Janoub για το Μουντιάλ του Κατάρ και το στέγαστρο στο νέο γήπεδο της Αταλάντα στο Μπέργκαμο.