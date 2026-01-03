Παναθηναϊκός: Τα τυπικά απομένουν για Τετέ και Γκρέμιο σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους

Λίγο πριν την επιστροφή του στη Βραζιλία φαίνεται πως είναι ο Τετέ. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε επαφές με την Γκρέμιο για την πώληση του παίκτη, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από τους “πράσινους”.

Σύμφωνα με το τελευταίο δημοσίευμα που έρχεται από τη Βραζιλία, το deal για τον παίκτη του Παναθηναϊκού είναι κλεισμένο και ο Τετέ θα υπογράψει συμβόλαιο τεσσάρων ετών με τη Γκρέμιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η Γκρέμιο προχώρησε στην απόκτηση του επιθετικού Τετέ. Ο σύλλογος από το Ρίο Γκράντε ντο Σούλ θα αγοράσει τον παίκτη και το συμβόλαιο θα είναι τετραετές. Απομένουν μόνο οι γραφειοκρατικές λεπτομέρειες για την ανακοίνωση.

Αρχικά, η Γκρέμιο είχε προσπαθήσει να αποκτήσει τον Τετέ με δανεισμό, αλλά η πρόταση δεν προχώρησε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατέχει τα δικαιώματα του αθλητή. Την Παρασκευή, οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν με νέα μορφή — η Γκρέμιο και ο παίκτης είχαν ήδη συμφωνήσει. Τα ποσά που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση δεν έχουν επιβεβαιωθεί προς το παρόν”, αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι.