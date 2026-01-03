Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Τα τυπικά απομένουν για Τετέ και Γκρέμιο σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους

Έτοιμος να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό ο Βραζιλιάνος εξτρέμ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Λίγο πριν την επιστροφή του στη Βραζιλία φαίνεται πως είναι ο Τετέ. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε επαφές με την Γκρέμιο για την πώληση του παίκτη, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από τους “πράσινους”.

Σύμφωνα με το τελευταίο δημοσίευμα που έρχεται από τη Βραζιλία, το deal για τον παίκτη του Παναθηναϊκού είναι κλεισμένο και ο Τετέ θα υπογράψει συμβόλαιο τεσσάρων ετών με τη Γκρέμιο.

“Η Γκρέμιο προχώρησε στην απόκτηση του επιθετικού Τετέ. Ο σύλλογος από το Ρίο Γκράντε ντο Σούλ θα αγοράσει τον παίκτη και το συμβόλαιο θα είναι τετραετές. Απομένουν μόνο οι γραφειοκρατικές λεπτομέρειες για την ανακοίνωση.

Αρχικά, η Γκρέμιο είχε προσπαθήσει να αποκτήσει τον Τετέ με δανεισμό, αλλά η πρόταση δεν προχώρησε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατέχει τα δικαιώματα του αθλητή. Την Παρασκευή, οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν με νέα μορφή — η Γκρέμιο και ο παίκτης είχαν ήδη συμφωνήσει. Τα ποσά που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση δεν έχουν επιβεβαιωθεί προς το παρόν”, αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
168
142
97
62
59
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo