Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αποφάσισε να μην ανανεώσει με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και πλέον θεωρείται παίκτης της Ίντερ, με τον Αντόνιο Κόντε να αποφασίζει το καλοκαίρι για το μέλλον του.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Βαγιαννίδης θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας πενταετούς διάρκειας με την Ίντερ και θα έχει την ευκαιρία να “παλέψει” για μια θέση στο ρόστερ της στην καλοκαιρινή προετοιμασία, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα δοθεί δανεικός σε άλλη ομάδα για να πάρει παιχνίδια στα πόδια του.

Στην Ιταλία αποκάλυψαν πάντως και τις αποδοχές που αναμένεται να προβλέπει το συμβόλαιο του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού στην Ίντερ, καθώς γίνεται λόγος για 500.000 ευρώ το χρόνο. Σημειώνεται μάλιστα, ότι η Ίντερ θα δώσει και 400.000 ευρώ στους “πράσινους” για τα τροφεία του ποδοσφαιριστή.

Inter Beat Man City & Barcelona Among Others In Race To Sign Panathinaikos Starlet Georgios Vagiannidis https://t.co/ADfWmnWKxg #FCIM #ForzaInter #InterFans pic.twitter.com/axJDt9tVBS