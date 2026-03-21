Παναθηναϊκός: Tέλος η σεζόν για Σισοκό, εκτός Κάτρης και Γεντβάι με Αστέρα Τρίπολης

Ο Μούσα Σισοκό δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

Μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπέτις, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, όπου αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης (22/3/2026) για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League.

Με μία μεσημεριανή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των πράσινων για τον αγώνα με τους Αρκάδες και τα νέα ήταν άσχημα από τον Μούσα Σισοκό. Ο Γάλλος χαφ υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο και θα χάσει το υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

Τα προβλήματα είναι αρκετά για τον Παναθηναϊκό. Εκτός αποστολής έμεινε ακόμα ο Γιώργος Κάτρης και ο Τιν Γεντβάι. Ο Έλληνας αμυντικός θα υποβληθεί σε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στο δικέφαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μπέτις. Θεραπεία, λόγω μυϊκής ενόχλησης έκανε ο Κροάτης αμυντικός.

Ατομικό ακολούθησε ο Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν. Απών με άδεια ήταν ο Ντέσερς.

Τέλος, ο Κοντούρης είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.