Παναθηναϊκός: Το ατομικό του Τιν Γεντβάι και οι απουσίες από την προπόνηση

Στο “δρόμο” της επιστροφής στη δράση ο αμυντικός των “πρασίνων”
Το “Γεώργιος Καλαφάτης” ήταν για μια ακόμα ημέρα… άδειο, λόγω των υποχρεώσεων των περισσοτέρων παικτών του Παναθηναϊκού με τις εθνικές τους ομάδες. Οι “πράσινοι” προπονήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (25.03.2026) με τον Τιν Γεντβάι να αρχίζει ατομικό πρόγραμμα, την ώρα που ο Πάλμερ – Μπράουν συνέχισε το πρόγραμμά του.

Παράλληλα, ο νεαρός Γιώργος Κυριόπουλος, ακολούθησε μέρος της προπόνησης, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κάτρης, Ερνάντεθ και Σισοκό.

Θυμίζουμε ότι από την προπόνηση του Παναθηναϊκού απουσίασαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Τετέι, Κοντούρης, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς και Μπόκου, όπως και του Σίριλ Ντέσερς ο οποίος έχει πάρει ειδική άδεια από την ομάδα.

