Παναθηναϊκός: Το καθοριστικό ματς για τον Ρεμπρόφ στην εθνική Ουκρανίας και το ιταλικό «σενάριο» με Ντε Ρόσι

Ο Παναθηναϊκός πορεύεται με υπηρεσιακό προπονητή τον Χρήστο Κόντη, αλλά την ίδια στιγμή ψάχνει για τον τεχνικό που θα αναλάβει τις τύχες της ομάδας. Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ φέρεται να βρίσκεται αρκετά ψηλά στη λίστα του “τριφυλλιού”.

Ο 51χρονος προπονητής δεσμεύεται με συμβόλαιο με την εθνική Ουκρανίας έως το καλοκαίρι του 2026, αλλά εμφανίζεται να έχει πειστεί από τους ανθρώπους της ΠΑΕ Παναθηναϊκός (τόσο με το πρότζεκτ στην ομάδα, όσο και οικονομικά), για να συνεργαστούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζήτημα πλέον είναι να μπορέσει ο Σεργκέι Ρεμπρόφ να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του με την Εθνική Ουκρανίας, το οποίο ολοκληρώνεται το 2026, με την προπονητολογία στην ομάδα να έχει “ζεσταθεί”, μετά την ήττα από την Γαλλία και την ισοπαλία με το Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ουκρανία, ο Σεργκέι Ρεμπρόφ περιμένει το αποτέλεσμα του εκτός έδρας αγώνα με την Ισλανδία για να δει εάν θα υπάρξουν άμεσες εξελίξεις.

“Ο Παναθηναϊκός τον θέλει πολύ. Η ομάδα, το project, οι αρμοδιότητες και οι συνθήκες, είναι όλα πολύ ελκυστικά. Και οι οικονομικοί όροι είναι καλύτεροι από εκείνους της Ομοσπονδίας. Αυτό είναι αναμφίβολο. Ο Ρεμπρόφ είχε προτάσεις όλο αυτό το διάστημα. Η Σαουδική Αραβία και η Λουντογκόρετς, που πάντα τον ήθελε, αλλά πήγε στον Γιοβίτσεβιτς τελικά, είχαν δείξει ενδιαφέρον για αυτόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ατζέντηδες του Ρεμπρόφ χειρίζονται τις υποθέσεις του, κανείς δεν τους απαγορεύει να μπουν σε διαπραγματεύσεις ή να συλλέγουν προτάσεις. Αυτό είναι το καθήκον τους, να βρουν τον επόμενο προορισμό του πελάτη τους. Αν η εθνική Ουκρανίας δεν φτάσει στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε ο Ρεμπρόφ θα πρέπει να έχει μια εναλλακτική. Στην Ελλάδα γράφτηκε ότι ο Ρεμπρόφ ήταν έτοιμος να συνδυάσει την δουλειά του, αλλά το να καθίσει σε δύο καρέκλες δεν ήταν κάτι που εξετάστηκε σοβαρά. Φαντάζομαι ότι το ματς με την Ισλανδία θα είναι καθοριστικό” δήλωσε ο Ουκρανός δημοσιογράφος Μιχαήλ Σπιβακόφσκι στο dynamomania.com.

Джерело: “Панатинаїкос” був готовий, щоб Ребров поєднував роботу в клубі та збірній Україниhttps://t.co/DlWFm78CEc pic.twitter.com/GqoHymHXTT — Dynamomania.com (@dynamomania_com) September 23, 2025

Την ίδια στιγμή, το όνομα του Ντανιέλε Ντε Ρόσι φαίνεται πως πέφτει στο… τραπέζι. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα “calciomercato24”, ο Φράνκο Μπαλντίνι (βρίσκεται σε συζητήσεις με τους “πράσινους” για να αναλάβει πόστο στην ΠΑΕ), εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή.

Ο 42χρονος Ιταλός, παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εθνική του ομάδα ως ποδοσφαιριστής το 2006 και θρύλος της Ρόμα, είναι χωρίς δουλειά μετά το τέλος της συνεργασίας του με τους “τζιαλορόσι” ως προπονητής το 2024.

Ο Μπαλντίνι, τον ξέρει καλά, έχοντας περάσει από τους Ρωμαίους σε δύο διαφορετικές περιόδους και αν συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, θέλει να τον φέρει στην Ελλάδα!

Αυτή την περίοδο, ο Ντε Ρόσι ασχολείται με την Οστιαμάρε, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας της Ιταλίας, της οποίας είναι ιδιοκτήτης. Θυμίζουμε ότι στο “κάδρο” υπάρχει και το όνομα του Μαρκ Φαν Μπόμελ.