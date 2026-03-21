Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε και το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague που είναι εφικτό

Ο Παναθηναϊκός “χτίστηκε” για να κατακτήσει τη φετινή Euroleague στο Final 4 της Αθήνας, ωστόσο τα πράγματα δεν έχουν πάει τόσο καλά στην κανονική διάρκεια της σεζόν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να μείνει ακόμα και εκτός πλέι οφ.

Ο Παναθηναϊκός πληρώνει τα σκαμπανεβάσματά του, έχει “κάψει” όλες τις ζωές του και εδώ και λίγες εβδομάδες “παίζει” τελικούς πρόκρισης στην Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ούσα με την πλάτη στον τοίχο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έβγαλε αντίδραση και πανηγύρισε δύο πολύ δύσκολες αλλά και σπουδαίες εντός έδρας νίκες κόντρα σε Ζαλγκίρις και Ερυθρό Αστέρα που την κράτησαν ζωντανή στη μάχη για την εξάδα, αλλά και ακόμα σ’αυτή για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι πράσινοι έχουν ρεκόρ 18-14, όσον έχουν και οι Ζαλγκίρις, Ερυθρός Αστέρας, Μπαρτσελόνα και Μονακό. Ακροβατούν, δηλαδή, από την 6η ως την 10η θέση.

Η βαθμολογία της Euroleague

1. Φενέρμπαχτσε 23-9

2. Ολυμπιακός 22-11

3. Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11

4. Ρεάλ Μαδρίτης 20-12

5. Βαλένθια 20-12

6. Ζάλγκιρις Κάουνας 18-14

7. Μονακό 18-14

8. Παναθηναϊκός 18-14

9. Ερυθρός Αστέρας 18-14

10. Μπαρτσελόνα 18-14

11. Dubai Basketball 17-15

12. Αρμάνι Μιλάνο 16-16

13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 15-16

14. Μπάγερν Μονάχου 13-19

15. Βίρτους Μπολόνια 13-19

16. Παρτίζαν 12-20

17. Παρί 12-21

18. Αναντολού Εφές 10-22

19. Μπασκόνια 9-23

20. Βιλερμπάν 8-24

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εναπομείναντες αγώνες του Παναθηναϊκού είναι σχεδόν όλοι δύσκολοι και απέναντι σε ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους, ωστόσο αν καταφέρει να τους πάρει και τους 6, τότε όχι μόνο θα έχει κλειδώσει την παρουσία του στην πρώτη 6άδα, αλλά θα μπορούσε να πάρει ακόμα και πλεονέκτημα έδρας μέσω της 4ης θέσης.

Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια έχουν 2 νίκες παραπάνω, με τους πράσινους να υπερτερούν στην ισοβαθμία των Μαδριλένων, ενώ έχουν και έναν κομβικό αγώνα με τη Βαλένθια στην Ισπανία, το οποίο αν κερδίσουν, θα μπουν γερά στο κόλπο της τετράδας.

Οι ελπίδες του Παναθηναϊκού για πλεονέκτημα έδρας είναι ελάχιστες, μιας και πρέπει να κάνει το 6/6 σε μία σειρά με πολύ δύσκολα παιχνίδια και παράλληλα, Βαλένθια, Ρεάλ και Χάποελ Τελ Αβίβ να χάσουν δύο παιχνίδια

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας

Round 33: Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3, 18:00)

Round 34: Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3, 21:15)

Round 35: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4, 20:00)

Round 36: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4, 21:30)

Round 37: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4, 21:30)

Round 38: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4, 21:25)

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής

Τρίτη 24 Μαρτίου

19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε

20:00 Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου

20:30 Dubai Basketball – Παναθηναϊκός

21:30 Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές

21:30 Βαλένθια – Ολυμπιακός

21:45 Παρτίζαν – Βιλερμπάν

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Τετάρτη 25 Μαρτίου

21:30 Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας