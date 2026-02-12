Παναθηναϊκός: Το σχόλιο του Εργκίν Αταμάν για Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκού υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής τη Φενέρμπαχτσε (13.02.2026, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με την πράσινη “οικογένεια” να κινείται στους ρυθμούς της μετεγγραφής του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για τον Χέιζ-Ντέιβις, μένοντας προσηλωμένος στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε

“Λυπάμαι αλλά τώρα σκέφτομαι μόνο τη Φενέρμπαχτσε. Δεν σκέφτομαι καμία μετεγγραφή. Είμαι συγκεντρωμένος μόνο στο παιχνίδι” αρκέστηκε να αναφέρει ο κόουτς των “πρασίνων” για το θέμα. Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε ακόμα για την ετοιμότητα του Κέντρικ Ναν, ενώ ευχαρίστησε και όσους του έστειλαν τα συλλυπητήριά τους, για το θάνατο της μητέρας του.

Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε ακόμα:

“Θα ήθελα να πω ευχαριστώ στους ανθρώπους που μου έστειλαν μήνυμα για τη μητέρα μου. Τώρα πρέπει να εστιάσουμε στη δουλειά. Έλειπα δύο ημέρες, αλλά έχω ένα επιτελείο που δουλεύει μαζί. Ο Σερέλης μου είπε ότι έγινε καλή δουλειά.

Όλοι συμμετείχαν εκτός του Σαμοντούροφ που τραυματίστηκε στην προπόνηση. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, παρόλο που τους κερδίσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα βρουν τρόπο να νικήσουν το παιχνίδι.

Είμαστε επαγγελματίες. Φυσικά είμαι κουρασμένος, αλλά σήμερα θα ξεκουραστώ και αύριο θα είμαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Έχω εκπληκτικό επιτελείο.

Για 3-4 εβδομάδες παίζαμε χωρίς σέντερ. Χάσαμε παιχνίδια από ομάδες που δεν είναι σε καλή θέση στη βαθμολογία, αλλά παίζαμε χωρίς τον Ναν. Ένας παίκτης που είναι καλύτερος σκόρερ και MVP είναι πολύ σημαντικός στο σύστημα. Αύριο θα είμαστε στο 100% και θα παλέψουμε για να νικήσουμε.

Ο Κέντρικ Ναν είναι 100% έτοιμος. Έχει χάσει παιχνίδια, αλλά είναι έμπειρος και πιστέυω ότι μπορεί να παίξει 25-30 λεπτά.

Στα τρία χρόνια που δουλεύω εδώ παίρνω αγάπη από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Αγαπούν τον Παναθηναϊκό. Τώρα παλεύουμε για να τον κρατήσουμε σε υψηλή θέση στη EuroLeague”.